‘La Resistencia’: Rojuu intenta evitar las preguntas clásicas

Las denominadas como «preguntas clásicas» de La Resistencia ya son algo que ha quedado parcialmente en el olvido y solo se hacen de vez en cuando. Sin embargo, a Rojuu le ha tocado contestarlas y las ha intentado evitar. El cantante de tan solo 19 años que se ha convertido en una revelación del trap español ha acudido este martes al programa de Movistar Plus a promocionar su nueva gira y su colaboración con Amaia Romero, Quiero, pero no.

Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes, son las dos preguntas clásicas del talk show conducido por David Broncano. Al artista le han preguntado por ellas ya que era su primera visita al programa, pero en realidad ya no se suelen hacer en todas las entrevistas.

¿Puedes venir todas las semanas, @rojuuaka? Nos hablas de tu mujer, Lituania, lo que quieras. Vive a 2X pic.twitter.com/00SKjXvwN6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 21, 2023

Al principio el barcelonés se ha negado a responder, no porque no quisiera, sino porque no podía. “Me ha dicho mi manager que no lo diga”, le ha respondido al presentador sobre la cantidad del dinero en el banco. “Dilo, a la gente le interesa”, ha insistido el conductor del programa. Finalmente, el invitado ha accedido a dar una cifra aproximada: “Mucho más de 100.000 euros. Bastante más”. “¿350.000? ¿198.000?”, ha querido seguir indagando Broncano. Para cortar ya el tema de raíz Rojuu ha decidido lanzar una última pista difícil de descifrar: “Más de lo que valen cien Bull terrier”.

Como respuesta a la otra pregunta sobre relaciones sexuales, el cantante tampoco ha querido decir una cifra verdadera. “No sé, quince coitos sexuales durante los últimos treinta días”, ha tirado al azar. El público ha estallado en risas porque probablemente ha elegido una cifra aleatoria pero algo elevada.

Si por algo se caracteriza David Broncano en La Resistencia es por la cantidad de preguntas sin sentido que puede llegar a hacer. Dentro de ellas hay algunas típicas también como, por ejemplo, la montaña favorita del invitado. El artista en lugar de hablar de accidentes geográficos ha nombrado sus montañas rusas preferidas de Port Aventura y Disneyland Paris. El presentador también ha querido saber si el joven tenía un huso horario de preferencia, pero él no ha sabido a qué se refería exactamente.