‘La Resistencia’: Eva Soriano recuerda su incómodo momento con una ganadora de ‘Eurovisión’

La humorista Eva Soriano fue la invitada de este pasado lunes en La Resistencia, para presentar su nuevo proyecto televisivo, Showriano. Durante la entrevista con David Broncano, comentó que había tenido un roce con una de las candidatas a ganar el festival de Eurovisión 2023.

Eva Soriano comenzó explicando que Showriano será un Sing Show que contará con dos invitados cada semana, donde la música será la protagonista. Además, estará acompañada de Lala Chus, Miguel Maldonado, Fran Pati y el pianista Mario Marzo. La fecha de estreno será el próximo 1 de marzo a las 22:30 horas.

algún día pasará esto porque está perdiendo la puta cabeza de verdad pic.twitter.com/mXu8QOtoXl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 27, 2023



David Broncano aprovechó la ocasión para preguntarle si se llevaba mal con algún humorista o con alguien conocido. La participante de Tu cara me suena 9, explicó que había tenido un enfrentamiento con la ganadora de Eurovisión 2012: «No sé si lo puedo contar, a ver no me llevo mal, pero sí que le he hecho la cruz a Loreen, la representante de Suecia en Eurovisión este año», aseguró.

«Ella vino de Suecia y tenía que hacer el concierto después de la gala Drag Queen de Gran Canaria, pero en lugar de hacerlo después, decidió hacerlo durante la gala y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de evento, solo porque ella no quería hacer su actuación después», comenzó explicando.

¿Alguien puede subtitular todo esto al sueco y enviárselo a Loreen? Team @EvaSoriano90 ✊🏻 pic.twitter.com/TvzSucWtGV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 27, 2023

Ante la sorpresa de David Broncano, la cómica siguió contando la historia: «Le dije Get Out del escenario», explicó mientras todo el mundo aplaudía. Ella continuó diciendo que empezó cantando las canciones que nadie se sabía y acabó con Euphoria, su tema más conocido, para que así no pudieran echarla del escenario.

«Es un temazo, no lo voy a discutir, ella es una artistaza, aunque esto me va a tirar a muchos fans encima, pero me da igual porque estoy hablando del mal comportamiento de una persona», aseguró muy enfadada. Finalmente explicó que no pasaba nada y que estaba todo resuelto.