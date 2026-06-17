Antonio Banderas y sus comienzo en Hollywood: «Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malos»

En los años 90, compañeros puertorriqueños y cubanos le advirtieron de lo que le esperaría en Hollywood. Le esperaba una industria que encasillaba a los actores hispanos en papeles de chico malo.

Antonio Banderas habló del racismo que sufría la comunidad hispana y de cómo ejecutivos de Hollywood le soltaron una frase demoledora al llegar: «Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de villanos». Banderas saltó a la fama en 1992 tras ser elegido para el drama musical Los reyes del mambo.

Antonio recordó los episodios de prejuicios raciales que sufrió al llegar a Estados Unidos. Los propios ejecutivos de Hollywood le dejaron claras las estrictas barreras raciales de la época. En esa época, los actores extranjeros o de minorías raciales estaban vetados para los papeles protagonistas, nobles o románticos, quedando relegados a los papeles de criminales, pandilleros, terroristas o bandidos.

En 1998, gracias a la confianza de Steven Spielberg y TriStar Pictures, que lo respaldaron, Antonio pudo darle una bofetada al racismo que sufrió anteriormente. Ese año se convirtió en el protagonista de la superproducción: La máscara del zorro.

Y en una entrevista en The Times, Banderas remarcó con orgullo cómo la película se convirtió en un cliché racista de Hollywood, y dejó unas palabras para la historia del cine español: «El problema fue que, unos años después, yo tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules».

Su impacto en las nuevas generaciones

Para Banderas, derrotar ese encasillamiento fue una victoria para la comunidad hispana en Estados Unidos. Su participación en uno de los clásicos más importantes del cine familiar fue el punto más álgido contra esta lucha. Su participación en la saga de Shrek y las películas del Gato con Botas fue un punto de inflexión que marcó a las nuevas generaciones.

El actor malagueño destacó que este logro es incluso más profundo porque impacta directamente en la mente de los más pequeños. Los niños crecerían viendo a un héroe, que sería valiente y tendría un marcado acento español (andaluz). Esto rompería la raíz del prejuicio de que los acentos hispanos serían propios de personajes de tinte malvado dentro del mundo de la ficción.