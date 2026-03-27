Antonio Banderas ha contado por qué decidió romper con la vida de lujo, vuelos privados y residencia en Surrey para instalarse de nuevo en Málaga. El actor malagueño ha admitido que el infarto sufrido en 2017 le obligó a frenar, mirar atrás y cambiar para siempre sus prioridades.

Antonio Banderas ha puesto palabras a una de las grandes decisiones de su vida: dejar atrás el ritmo frenético de su etapa más internacional y regresar a Málaga para empezar de nuevo. El actor, que durante años vivió instalado entre rodajes, viajes y una rutina propia de una estrella global, ha explicado que el punto de inflexión llegó tras el infarto que sufrió en 2017, un episodio que le obligó a replantearse por completo su manera de vivir.

Lejos de presentarlo como un simple cambio de residencia, Banderas describe aquel giro como una necesidad vital. El malagueño ha reconocido que se vio frente a frente con la posibilidad real de morir y que aquella experiencia le hizo revisar qué quería conservar y qué estaba dispuesto a soltar. A partir de ahí, el actor empezó a desprenderse de parte del decorado que había marcado su etapa de mayor exposición internacional: menos velocidad, menos ruido y una vida mucho más conectada con sus raíces.

La imagen del Antonio Banderas vinculado al lujo, al jet privado y a una existencia repartida entre grandes escenarios internacionales forma parte de una etapa que él mismo ya contempla desde otra distancia. Hoy, su discurso es el de alguien que no reniega de su éxito, pero que sí ha decidido reordenarlo todo después del susto más serio de su vida. El actor ha contado que aquella sacudida le hizo abandonar hábitos, mirar de otra manera el tiempo y apostar por una rutina más serena y más pegada a lo esencial.

Según la entrevista publicada por The Times, Banderas decidió vender su avión privado, dejar atrás su mansión en Surrey y regresar a su ciudad natal, donde ha concentrado desde entonces buena parte de su energía personal y profesional. En Málaga ha impulsado su proyecto teatral y ha consolidado una vida mucho más estable junto a Nicole Kimpel, alejada del vértigo permanente que marcó sus años de máximo esplendor en Hollywood.

Ese regreso no ha sido solo sentimental. También ha tenido una dimensión muy práctica. Banderas ha convertido Málaga en el eje de una nueva etapa en la que el trabajo sigue ocupando un lugar central, pero bajo otras reglas. El actor ha reforzado allí su vinculación con el teatro y con distintos proyectos culturales, al tiempo que ha proyectado una imagen pública más calmada, más madura y menos pendiente de la maquinaria del estrellato internacional.

La confesión del intérprete de La máscara del Zorro vuelve a colocarle en el centro de la conversación social porque muestra una cara poco habitual del personaje. No la del seductor de Hollywood ni la del icono español que conquistó Estados Unidos, sino la de un hombre que, después de sentir de cerca la fragilidad, decidió regresar a casa para vivir de otra manera. Antonio Banderas no ha hecho un ajuste de cuentas con su pasado. Ha hecho algo más llamativo: admitir que, después de tenerlo todo, descubrió que lo más importante estaba mucho más cerca de lo que pensaba.