Antonio Banderas cuenta lo que nadie sabe de su relación con Melanie Griffith: «Los dos estábamos casados…»

Durante casi dos décadas, Antonio Banderas y Melanie Griffith formaron una de las parejas más icónicas del cine. Unidos por una química tan poderosa en la pantalla como fuera de ella, ambos supieron mantener viva la llama de una historia de amor que nació en circunstancias poco convencionales. El actor malagueño ha recordado el inicio de esa relación en una entrevista en la que ha ofrecido una mirada íntima al contexto que rodeó su acercamiento a la artista estadounidense. Ha desvelado algo que nadie sabía.

Su confesión pone en valor la complejidad de los sentimientos y cómo estos pueden abrirse paso incluso cuando todo parece indicar lo contrario: «Cuando nos conocimos, los dos estábamos casados, pero nuestros matrimonios no funcionaban». Estas palabras resumen un momento de inflexión vital que marcó el principio de una nueva etapa para ambos. Fue en el rodaje de Two Much, dirigida por Fernando Trueba, donde Banderas conoció a Melanie Griffith. Ambos interpretaban a personajes inmersos en una trama amorosa llena de enredos y malentendidos, pero lo que sucedió entre ellos traspasó el guion.

El flechazo no tardó en llegar y, como ha explicado el actor en esa reciente conversación, el vínculo que se creó entre ellos no fue pasajero. A diferencia de otros amores fugaces que pueden surgir en el contexto de un rodaje, lo suyo se consolidó con el paso del tiempo. Banderas describió cómo, pese a estar casados con otras personas, se dieron cuenta de que sus respectivas relaciones estaban rotas. Esa certeza fue lo que les empujó a replantearse sus vidas y a apostar el uno por el otro, incluso sabiendo que no sería sencillo.

Así empezó la historia de amor

Tras el estreno de Two Much, Antonio y Melanie no tardaron en formalizar su relación. En 1996, el mismo año en que se conocieron, contrajeron matrimonio. Para entonces, ambos ya eran estrellas consolidadas, y la unión no captó la atención de los medios internacionales. No obstante, tal y como ha demostrado OKDIARIO, todavía hay cosas que nadie sabía.

Durante casi veinte años, vivieron juntos en Los Ángeles, alejados del ruido mediático y centrados en su vida familiar. En 1996 nació su hija Stella del Carmen, que hoy también se ha adentrado en el mundo artístico. Banderas ha sido siempre muy discreto con su vida privada, pero en ocasiones ha dejado entrever lo importante que fue Griffith en su vida, no solo como pareja, sino como apoyo emocional y compañera en los momentos más complejos de su carrera.

El matrimonio terminó en 2015, de forma cordial y sin escándalos. Ambos han mantenido una relación de respeto y cariño tras la separación, y su hija continúa siendo el lazo que los une. Banderas no ha ocultado nunca que esa etapa fue crucial para su desarrollo personal, y sus palabras recientes sobre cómo empezó todo lo demuestran.

La carrera de Antonio Banderas en Hollywood

Antonio Banderas no llegó a Hollywood por casualidad. Su camino comenzó en los escenarios de Málaga, impulsado por la frustración de no poder seguir su carrera como futbolista a causa de una lesión. Fue el teatro lo que captó su atención y, pronto, su talento comenzó a llamar la atención. El director Pedro Almodóvar fue quien le dio su primera gran oportunidad cinematográfica al incluirlo en Laberinto de pasiones en 1982. A partir de ahí, ambos forjarían una estrecha relación profesional que marcaría el destino artístico de Banderas.

Ser parte del universo de Almodóvar le sirvió como trampolín para llegar a Estados Unidos. Aunque al principio no hablaba inglés, eso no fue un obstáculo: para su primer papel internacional en Los reyes del mambo aprendió sus líneas fonéticamente. Su esfuerzo dio frutos, y pronto estaría compartiendo escenas con gigantes como Tom Hanks en Philadelphia y Brad Pitt en Entrevista con el vampiro. Ya instalado en Hollywood, su carrera se consolidó con títulos como Desperado, La máscara del Zorro o El guerrero número 13, sin olvidar su voz inolvidable como El gato con botas.

La vida actual de Antononio Banderas

Con una carrera que abarca más de 40 años y tras haber sido nominado al Oscar por su papel en Dolor y gloria, Antonio Banderas vive una etapa de plenitud. Instalado en su Málaga natal, desde donde dirige su propio teatro y produce obras que combinan música, talento local y visión internacional, el actor ha elegido mantener un equilibrio entre su proyección global y sus raíces andaluzas.

Su relación con Pedro Almodóvar sigue vigente, como lo demostró la película que le valió la nominación al Oscar. Su regreso a los escenarios y su trabajo como productor y director demuestran que está lejos de conformarse con lo ya conseguido. La madurez artística le ha permitido mirar atrás sin rencor, agradecido por cada experiencia que ha vivido, incluida la historia de amor que compartió con Melanie Griffith.