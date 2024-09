Antonio Banderas y Marta Ribera fueron los invitados de El Hormiguero el jueves día 19 de septiembre. La pareja de actores llegó al plató de Atresmedia para hablar de su próximo proyecto, Gypsy, un musical que llegará a partir del 17 de octubrea los escenarios. Sin embargo, qué duda cabe que también ahondaron en algunos aspectos desconocidos -o no tanto-, de su vida privada y trayectoria profesional.

Marta desveló que cuenta con cuatro años de estudios de danza clásica en la Royal Academy of Dance y también tiene formación en solfeo por el conservatorio Isaac Albéniz, por lo que además de actriz es cantante. Por su parte, el malagueño confesó que se afianzó en la industria cinematográfica y, específicamente en Hollywood, por amor. «Me enamoré», dijo destacando con ello el papel que tuvo su ex mujer, Melanie Griffith, primero en su partida al barrio de la ciudad de Los Ángeles y, más tarde, en su regreso a nuestro país. «Yo realmente me afiancé en este mundo porque me enamoré de una persona que con la que conviví 20 años. Yo vivía una vida muy familiar en Hollywood. Cuando nuestra relación terminó yo me marché de allí. Me fui primero a Londres y luego volví a España, que es donde yo quiero hacer cosas», añadió.

Antonio Banderas y Marta Ribera em ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Sobre su actual relación con Melanie Griffith, Antonio Banderas dijo que a ambos les une «una amistad pronunda». El actor reveló que la natural de Nueva York es, además de la madre de su hija Stella del Carmen, su mejor amiga. «Con Melanie tengo una amistad profunda, posiblemente sea la mejor amiga que tenga», fueron sus palabras.

Melanie Griffith y Antonio Banderas se conocieron durante la grabación de Two Much, donde él interpretaba a un galerista que se inventa a un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, una de las cuales era Melanie. De su relación con la actriz surgió una de las parejas más queridas de Hollywood durante los años 90 y principios de los 2000. Melanie y Antonio se casaron el 14 de mayo de 1996 en una ceremonia atípica con apenas 12 invitados. «Fue sorprendente cómo salimos de la iglesia. Nos metidos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi. Entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi. ¡Pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero! Fue como una comedia de errores, pero muy divertida», expresó Melanie en una entrevista. Aunque su matrimonio terminó en 2014, ambos han mantenido una muy buena relación con el paso de los años. Sobre todo, por la hija que tienen en común.

Melanie Griffith y Antonio Banderas posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas recuerda el infarto que sufrió