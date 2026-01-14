Todo sobre Antonio Banderas: edad, su pareja actual e hijos, dónde vive y su trayectoria profesional

Antonio Banderas es una de las figuras más reconocidas del cine español y uno de los actores que con mayor éxito ha construido una carrera internacional sin romper nunca su vínculo con España. Actor, director y productor, su nombre está asociado tanto al cine de autor como a grandes producciones de Hollywood, y su trayectoria se extiende ya durante más de cuatro décadas. Más allá de su faceta profesional, su vida personal también despierta interés por su estabilidad actual, su relación con su hija y su arraigo a Málaga, la ciudad que nunca ha dejado de considerar su hogar.

Nosotros repasamos los principales datos de su vida personal y profesional, desde su edad hasta sus películas más destacadas, pasando por su familia y los momentos más relevantes de su entorno más cercano. Esta noche se sienta en el plató de El Hormiguero, así que es un momento perfecto para conocerle mejor.

¿Cuántos años tiene Antonio Banderas?

Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga. En la actualidad tiene 65 años y continúa activo, tanto en el ámbito cinematográfico como en el teatral y empresarial. Lejos de reducir su ritmo de trabajo, en los últimos años ha alternado proyectos internacionales con iniciativas culturales en España, especialmente vinculadas a su ciudad natal.

Su madurez profesional ha venido acompañada de un reconocimiento crítico renovado, como demuestran sus nominaciones y premios por trabajos recientes, así como su implicación en la producción escénica a través del Teatro del Soho CaixaBank, que dirige en Málaga. A sus 65 años, Banderas representa una figura consolidada que ha sabido reinventarse sin perder identidad.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Banderas?

Antonio Banderas tiene una hija, Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con la actriz Melanie Griffith. Nacida en 1996, Stella ha crecido entre Estados Unidos y España, manteniendo siempre un perfil mucho más bajo que el de sus padres, aunque en los últimos años ha comenzado a desarrollar su propio camino profesional vinculado al mundo del cine y la producción.

La relación entre padre e hija es especialmente estrecha. El actor ha hablado en distintas ocasiones del papel central que Stella ocupa en su vida y de la importancia que ha tenido en sus decisiones personales y profesionales, especialmente tras algunos momentos delicados de salud que le llevaron a replantearse prioridades.

¿Dónde se ha casado la hija de Antonio Banderas?

Stella del Carmen contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en Valladolid, en un enlace de carácter familiar. Fiel al estilo discreto que siempre ha rodeado su vida personal, la boda se desarrolló lejos del foco mediático, con la presencia de familiares y amigos cercanos. El lugar elegido fue la Abadía Retuerta LeDomaine y todo salió tal y como estaba previsto.

Antonio Banderas vivió este acontecimiento como un momento especialmente significativo, reforzando aún más su vínculo con su hija y con el país al que siempre ha estado ligado, incluso durante las décadas en las que desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos.

¿Quién es la novia de Antonio Banderas?

Antonio Banderas mantiene desde hace años una relación con Nicole Kimpel, una modelo y empresaria que ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de la inversión y los negocios internacionales. La pareja se conoció en 2014 y, desde entonces, ha consolidado una vida en común marcada por la discreción y la estabilidad, alejándose del foco mediático en lo posible.

En la actualidad, ambos residen principalmente en Málaga, aunque también pasan temporadas en otros sitios como Londres o Estados Unidos por cuestiones profesionales.

Antonio Banderas: sus mejores películas

La filmografía de Antonio Banderas es extensa e incluye títulos clave tanto en el cine español como en el internacional. Sus primeros grandes papeles llegaron de la mano de Pedro Almodóvar, con películas fundamentales como Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo y ¡Átame!, que marcaron una etapa decisiva en su carrera y lo situaron como uno de los rostros más destacados del cine español de los años ochenta y noventa.

Su salto a Hollywood se consolidó con títulos como Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Desperado, La máscara del Zorro y Spy Kids, demostrando una notable versatilidad para moverse entre el drama, la acción y el cine familiar. En paralelo, ha prestado su voz a personajes icónicos como el Gato con Botas en la saga Shrek, uno de sus trabajos más populares a nivel mundial.

En etapas más recientes, su interpretación de Pablo Picasso en Genius y su papel en Dolor y gloria han sido especialmente aplaudidos por la crítica, devolviéndole un protagonismo destacado en el cine de autor y valiéndole importantes reconocimientos internacionales.

Con una carrera que combina prestigio, éxito y compromiso cultural, Antonio Banderas sigue siendo una figura clave en la industria del cine, capaz de conectar generaciones y de mantener una presencia relevante tanto dentro como fuera de España.