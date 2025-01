El exclusivo plan de Richard Gere y Antonio Banderas en Málaga tras salir del Teatro Soho

Richard Gere y Antonio Banderas son amigos desde hace tiempo, de hecho el español confesó que su compañero le ayudó a abrirse camino en Hollywood. Recientemente han vuelto a demostrar su bonita relación disfrutando de un exclusivo plan en Málaga, ciudad que vio nacer al protagonista de La piel que habito. Hay que recordar que es el dueño del Teatro Soho, donde se está proyectando un musical llamado Gypsy que ha contado con la presencia de Richard Gere. Después de salir de aquí, el grupo de amigos estuvo en un restaurante muy especial y en LOOK conocemos la hoja de ruta al completo.

El actor estadounidense, galardonado con un Globo de Oro, ha fijado su residencia en Madrid y está aprovechando al máximo su estancia en España. Por eso ha viajado hasta Andalucía junto a Alejandra Silva, su compañera de vida y gran apoyo. Juntos han acudido al Teatro Soho CaixaBank, un espacio diseñado por Antonio Banderas que está pensado para recoger espectáculos que están a la altura de los números que pueden verse en Nueva York u otras ciudades internacionales.

Antonio Banderas con sus compañeros de ‘Gypsy’. (Foto: Gtres)

Gypsy es el cuarto musical dirigido por Banderas y está siendo todo un éxito. Sus actores le han robado el corazón a Richard Gere, sobre todo la protagonista, una artista llamada Marta Ribera. Tal y como ha publicado la prensa local, el galán de Hollywood le hizo saber que había quedado muy satisfecho con su talento. La obra estará en Málaga gasta el 12 de enero y poco después podrá verse en Madrid, concretamente en el Teatro Apolo, situado en el centro de la capital.

¿Dónde se aloja Richard Gere?

Después de saborear el ambiente que se respira en el Teatro Soho CaixaBank, Richard Gere y Alejandra Silva han aprovechado para conocer Málaga. Se han alojado en el Gran Hotel Miramar de Málaga, un recinto de cinco estrellas que está muy bien ubicado, pues se encuentra a escasos metros de la playa La Malagueta.

Página web del Gran Hotel Miramar. (Foto: Google)

El edificio de este complejo se inauguró en 1926 y dispone de 200 habitaciones que no están al alcance de todos los bolsillos. El precio varía en función de los servicios contratados, pero parte de los 258 euros la noche. Es un hotel que tiene éxito durante todas las estaciones del año, pues cuenta con una oferta muy variada. Por ejemplo, ponen a disposición de sus clientes un servicio de canguros para que los adultos puedan disfrutar de la ciudad sin preocuparse por los pequeños de la familia.

Los huéspedes del Gran Hotel Miramar también pueden relajarse en el centro de wellness The Botanic by Sisley, uno de los más famosos de Málaga. Eso por no hablar de la formidable piscina con gimnasio que hay en una de las zonas privadas del establecimiento.

Un restaurante muy especial

Oferta del restaurante Doña Inés. (Foto: www.grupoterceracto.com)

Richard Gere ha decidido alojarse en un hotel en lugar de disfrutar de la casa de Antonio Banderas, pero entre ellos hay una relación basada en la confianza.

«Para mí, venir a España es una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también es muy interesante para mis hijos. Para Alejandra es maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo», respondió el actor hace unos meses cuando le preguntaron por su vida en nuestro país.

Gere está bien acompañado. Se ha dejado ver junto a su mujer y Antonio Banderas en el restaurante Doña Inés. Este local forma parte del grupo Tercer Acto, el entramado hostelero que ha creado Banderas en su ciudad natal. Está en la parte baja del hotel Room Mate Valeria y en temporada alta hay lista de espera para sentarse en una de sus mesas.