Quién es quién en la familia de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas que está a punto de casarse

Ya se ha activado la cuenta atrás de una de las bodas más esperadas del año: la de la hija de Antonio Banderas. La joven, llamada Stella del Carmen, nació en Málaga y su trayectoria personal se ha desarrollado entre España y Estados Unidos. Sin embargo, ha decidido casarse en nuestro país, concretamente en la Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en un prestigioso hotel de lujo situado en Sardón de Duero (Valladolid). Hasta allí se desplazarán más de 200 invitados, entre los que se encuentran estrellas internacionales que, curiosamente, son familia de la novia, como por ejemplo su madre Melanie o su hermana Dakota. A continuación, desvelamos quién es quién dentro de esta mediática dinastía.

Los padres de la novia

La historia de Stella del Carmen no puede entenderse sin sus padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith. Estos se casaron en 1995, meses antes de que naciera su primera y única hija en común. En su momento, fueron la pareja más perseguida del momento y lograron mantenerse firmes. Lucharon contra la presión del público y superaron muchos obstáculos, pero con el paso del tiempo pensaron que lo mejor para ambos era emprender aventuras diferentes. Eso sí, desde su ruptura, fechada en junio de 2014, han mantenido siempre una relación estupenda.

Melanie Griffith y Antonio Banderas en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas se siente muy orgulloso de su hija y siempre que puede deja patente el talento que tiene. Según dice, es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga y afortunadamente ha encontrado a una persona que le acompañará en todas sus etapas. Es apersona es Alex Gruszynski, un empresario cuya familia también forma parte de la alta sociedad. Es decir, el próximo 18 de octubre se unirán dos sagas históricas.

Los hermanos de Stella del Carmen

Stella del Carmen tiene dos hermanos por parte de madre: Alexander Bauer y Dakota Johnson. Esta última se ha convertido en una estrella de talla internacional gracias a su recorrido cinematográfico y, como no podía ser de otra forma, ha confirmado su asistencia a la boda. Esto quiere decir que Valladolid se vestirá de gala para recibir a una actriz cuyo nombre aparece reflejado en los mejores medios.

Dakota Johnson en un estreno. (Foto: Gtres)

Dakota Johnson no es hija de Antonio Banderas, sino de Jon Johnson, el actor estadounidense que le robó el corazón a Melanie Griffith durante una temporada. Sin embargo, la artista disfruta de un trato excelente con Banderas, tanto es así que se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones.

La abuela de Stella del Carmen

Sin lugar a dudas, la persona más famosa de la familia de Stella del Carmen es su abuela, Tippi Hedren. Con ella empezó todo. Es una modelo, actriz y activista cuya leyenda ha inspirado a muchas generaciones. De hecho, la propia Stella ha reconocido que Tippi le ha ayudado a perseguir sus sueños hasta las últimas consecuencias.

Tippi Hedren en un evento. (Foto: Gtres)

Como decimos, la joven lo ha tenido todo en cuenta a la hora de diseñar su boda y no ha querido dejar fuera a nadie importante. «De Málaga y España he heredado un profundo aprecio por las tradiciones y un fuerte sentido de la familia. Mis raíces americanas han agregado un elemento de ambición y deseo de perseguir mis sueños», comenta. Por este motivo, la familia de su padre también encuentra dentro de la lista de invitados.

La familia de Antonio Banderas

Antonio Banderas es una estrella cuyo brillo puede hacerle sombra a cualquiera, pero lo cierto es que tiene dos hermanos con dos trayectorias que también merecen ser mencionados. Estamos hablando de Javier y de Ana. Esta última disfruta de un perfil más discreto y no se siente cómoda siendo la protagonista, pero su relación con Stella es perfecta y evidentemente está invitada a la boda.