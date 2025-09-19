Stella del Carmen y Alex Gruszynski: el misterio de la fecha y el lugar de su boda, al descubierto

18 de octubre de 2025. Una fecha que ya figura con letras mayúsculas en los calendarios de la sociedad española y del mundo del espectáculo. Ese día, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, unirá su vida a la de Alex Gruszynski en un enlace que se perfila como uno de los más exclusivos y comentados del año. La noticia irrumpe tras meses de absoluto secreto, aunque, poco a poco, habían trascendido detalles sobre el lugar elegido y la cuidada organización del evento.

Fue en agosto de 2024 cuando Stella del Carmen anunciaba su compromiso a través de redes sociales. La joven compartió un romántico carrusel de imágenes que incluía una instantánea de su mano mostrando un imponente anillo de compromiso, acompañado de un mensaje que expresaba la felicidad de un amor consolidado con el paso del tiempo. Su novio, Alex Gruszynski, financiero estadounidense, había decidido pedirle matrimonio, dando inicio a los preparativos de un enlace que despertaría gran expectación tanto por el linaje de la novia como por la discreción con la que la pareja ha llevado todo el proceso.

La boda se celebrará en un lugar tan singular como exclusivo: la Abadía Retuerta LeDomaine, ubicada en Sardón de Duero, Valladolid. Este antiguo monasterio románico del siglo XII ha sido restaurado con exquisito cuidado, convirtiéndose en un resort de lujo que combina historia, naturaleza y confort. Sus instalaciones incluyen 30 habitaciones, un spa de reconocimiento internacional, viñedos propios en la Ribera del Duero y un restaurante galardonado con estrella Michelin desde 2014, ubicado en el antiguo refectorio del convento. Este escenario ha sido elegido por los novios para ofrecer a sus invitados una experiencia única, donde la privacidad y la exclusividad serán prioritarias.

El enlace contará con la asistencia de 258 invitados, entre los que destacan familiares cercanos, amigos y personalidades del cine. Antonio Banderas asumirá el papel de padrino, mientras que Melanie Griffith y la hermana de Stella, Dakota Johnson, se espera que estén presentes para acompañar a la novia en uno de los días más importantes de su vida. La logística del evento es tan detallada como rigurosa: se prohibirán los móviles y el acceso estará restringido, garantizando la intimidad de los asistentes. Algunos de ellos llegarán al lugar en helicóptero, aprovechando que la Abadía Retuerta dispone de helipuerto y aeronaves propias, mientras que otros se trasladarán en furgonetas preparadas para la ocasión.

La celebración se estructurará en distintos momentos gastronómicos y sociales. Habrá un cóctel en los jardines de la finca, seguido de una comida formal con mesas distribuidas cuidadosamente por el equipo de organización, y finalmente una fiesta con barra libre y actuaciones musicales. Además, los novios han previsto una preboda en el cercano balneario Castilla Termal de Valbuena de Duero, un preludio que permitirá a los invitados comenzar a disfrutar del entorno y de la compañía antes del gran día.

La elección de Valladolid como escenario matrimonial ha sido un guiño inesperado, dado que muchos suponían que Stella del Carmen optaría por Málaga, ciudad natal de su padre. Sin embargo, la joven ha querido combinar la belleza de la campiña castellana con sus raíces andaluzas, ofreciendo a Alex y a su familia una inmersión en la cultura y el entorno español. Antonio Banderas ha expresado en varias ocasiones su orgullo por que su hija se case en España, resaltando que, aunque Stella haya crecido en Estados Unidos, mantiene una profunda conexión con sus raíces malagueñas.