La lección de vida de Antonio Banderas en 2006: «No quiero vivir decepcionado. Vivo en el presente, el día a día»

Antonio Banderas lleva casi dos décadas defendiendo una misma actitud ante lo que está por llegar: no dar nada por hecho. La resumió en una frase que hoy aparece en numerosas recopilaciones de citas, en español y en inglés: «La expectativa es la madre de toda frustración». Su idea es que esperar demasiado de un resultado concreto termina generando decepción cuando la realidad no coincide con lo que uno había imaginado.

La reflexión surgió de su propia experiencia profesional y no de una situación abstracta. El actor la formuló al hablar de un proyecto personal y la ha repetido después en contextos muy distintos, incluido el que probablemente ha sido el periodo de mayor reconocimiento de su trayectoria.

El origen: su segunda película tras la cámara

En 2006, Banderas acababa de dirigir El camino de los ingleses, adaptación de la novela homónima de Antonio Soler, que firmó también el guion. Rodada en Málaga, la ciudad natal del actor, la película se estrenó en España el 1 de diciembre de ese año. Era su segundo trabajo como director, después de Locos en Alabama (1999).

Fue en un encuentro con lectores de El País cuando alguien le preguntó qué expectativas tenía puestas en la película y qué acogida esperaba. Banderas dejó claro que su objetivo no era alcanzar una determinada cifra en taquilla. Lo que buscaba era que aquel proyecto le permitiera seguir construyendo un lenguaje propio como director.

En su planteamiento, el problema no está en desear que algo salga bien, sino en convertir ese deseo en una exigencia hacia el futuro. La expectativa aparece, según esta lógica, cuando uno deja de centrarse en lo que depende de él y empieza a anticipar lo que debería ocurrir después.

Años más tarde, con Dolor y gloria (2019), de Pedro Almodóvar, Banderas recuperó ese razonamiento. Por aquel papel recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, pero cuando le preguntaron si soñaba con ganar un Óscar, respondió que no. «Considero que tanto los sueños como las expectativas suelen ser las causas de las mayores frustraciones humanas», explicó entonces. Y añadió: «No quiero vivir decepcionado. Vivo en el presente, el día a día».

Tampoco quiso anticiparse con los Goya. «No pienso que me lo vayan a dar», dijo sobre la posibilidad de llevarse el galardón, porque pensar lo contrario podía acabar siendo, de nuevo, «la madre de todas las frustraciones». En 2020 ganó finalmente el Goya al mejor actor protagonista y logró la candidatura al Óscar en la misma categoría, que aquel año fue para Joaquin Phoenix por ‘Joker’.

Una idea aplicable fuera del cine

Aunque Banderas la ha aplicado sobre todo a su carrera, su frase sirve también para situaciones cotidianas. Su trayectoria muestra que algunos de sus grandes momentos llegaron sin que él los diera previamente por seguros, algo coherente con la filosofía de vivir el presente que el propio actor ha defendido.