Está confirmado por la Seguridad Social: a partir del 1 de enero de 2027 los nacidos entre 1961 y 1965 notarán los cambios en la jubilación

La jubilación va a volver a cambiar a partir del 1 de enero de 2027, ya que a partir de esa fecha terminará el periodo transitorio iniciado en 2013 con la reforma de las pensiones y entonces quedarán fijadas las nuevas edades ordinarias de retiro. El cambio afectará especialmente a quienes están ahora cerca de los 65 años y deben revisar con atención cuánto tiempo llevan cotizado.

Es decir, que la generación nacida entre 1961 y 1965 es la que está precisamente en esa situación. Los nacidos en 1961 cumplen 65 años durante 2026, mientras que quienes nacieron en 1962 llegarán a esa edad ya con las reglas definitivas de 2027. A partir de ahí, los años cotizados serán determinantes para saber si pueden jubilarse a los 65 o tendrán que esperar hasta los 67.

A partir del 1 de enero de 2027 los nacidos entre 1961 y 1965 notarán los cambios en la jubilación

La Seguridad Social confirma que, a partir del próximo año 2027, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y seis meses de cotización. Quienes no alcancen ese periodo tendrán una edad ordinaria de jubilación de 67 años. Durante 2026 la situación está siendo ligeramente distinta ya que todavía pueden retirarse a los 65 años quienes hayan cotizado 38 años y tres meses o más. Y para quienes no lleguen a esa cifra, la edad ordinaria es de 66 años y diez meses. Desde enero, por tanto, suben tanto la edad máxima como el periodo de cotización exigido para mantener los 65 años.

La diferencia puede parecer pequeña, porque el requisito aumenta únicamente tres meses. Sin embargo, para una persona que llegue a los 65 años sin alcanzar los 38 años y seis meses puede ser determinante. No significa necesariamente que tenga que trabajar siempre dos años más, ya que existen otras modalidades como la jubilación anticipada, parcial o determinados supuestos especiales. Pero para acceder a la jubilación ordinaria sin anticiparla, esa será la referencia general.

Qué ocurre con los nacidos entre 1961 y 1965

Quienes nacieron en 1961 alcanzan los 65 años en 2026 por lo que todavía pueden acogerse al calendario de este año si cumplen los requisitos. Si retrasan su jubilación hasta 2027, entrarán ya en el marco definitivo. Los nacidos en 1962 serán los primeros que cumplan 65 años íntegramente con las reglas definitivas. Para jubilarse a esa edad tendrán que haber alcanzado 38 años y seis meses de cotización. Si no lo consiguen, su edad ordinaria se desplazará hasta los 67.

Lo mismo sucederá con quienes nacieron en 1963, 1964 y 1965. Todos ellos se encontrarán ya dentro de un sistema en el que la edad general queda fijada en 67 años, salvo que puedan acreditar una carrera de cotización suficientemente larga para mantener el retiro a los 65. Por eso, en esta franja de edad resulta especialmente importante comprobar la vida laboral. Unos pocos meses pueden marcar la diferencia entre alcanzar el periodo exigido o quedarse por debajo.

También cambia lo que se necesita para cobrar el 100% de la base reguladora

La edad no es el único cambio. Desde 2027 también se modifica el periodo necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora de la pensión. Hasta finales de 2026 hacen falta 36 años y seis meses cotizados para llegar al porcentaje completo. Desde el 1 de enero de 2027 serán necesarios 37 años. La Seguridad Social aplica un 50% por los primeros 15 años cotizados y, a partir de ahí, incrementa progresivamente el porcentaje por cada mes adicional hasta llegar al 100%.

Esto no debe confundirse con los 38 años y seis meses necesarios para jubilarse a los 65. Son dos referencias diferentes ya que una determina la edad a la que se puede acceder a la jubilación ordinaria y la otra el porcentaje de la base reguladora que corresponde según el tiempo cotizado. Una persona puede, por ejemplo, haber alcanzado los 37 años necesarios para obtener el 100% de su base reguladora y, sin embargo, no llegar a los 38 años y seis meses exigidos para jubilarse a los 65.

El cálculo de la pensión también empieza a cambiar

A todo ello se suma una modificación en la forma de calcular la base reguladora. Desde 2027 entra en una nueva fase el sistema aprobado en 2023, que amplía progresivamente el periodo utilizado para calcular la pensión. A partir de enero, una de las fórmulas tendrá en cuenta las 304 bases de cotización más altas dentro de los 308 meses anteriores al mes previo a la jubilación. El objetivo es permitir descartar algunos meses con peores cotizaciones dentro de un periodo algo más amplio.

El cambio se aplicará de forma progresiva durante los próximos años, por lo que el sistema no pasa de golpe de una fórmula a otra. Para quienes están próximos a jubilarse, especialmente los nacidos entre 1961 y 1965, la combinación de edad, años cotizados y bases de cotización cobra así todavía más importancia. Por este motivo, antes de fijar una fecha de retiro conviene revisar la vida laboral y comprobar qué escenario corresponde, porque desde el 1 de enero de 2027 unos pocos meses cotizados pueden cambiar tanto la edad de jubilación como la cuantía final de la pensión.