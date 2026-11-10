Manuel Guarino, jubilado tras 43 años cotizados como enfermero: «El sistema me castiga para siempre»

Manuel Guarino Nuño dedicó prácticamente toda su vida laboral a la enfermería. Durante 43 años trabajó en un hospital público y, en 27 de ellos, compaginó ese puesto con una media jornada en una clínica privada. Una carrera larga, con décadas de cotizaciones, que no evitó que su pensión quedara reducida cuando decidió jubilarse seis meses antes de alcanzar la edad ordinaria.

El enfermero, que tiene 71 años, asegura que ese adelanto de apenas medio año le supone 50 euros menos al mes y que la reducción seguirá aplicándose durante toda su jubilación. Su caso ha terminado convertido en una petición dirigida al Gobierno en la que reclama un cambio para quienes superen los 40 años cotizados. «El sistema me castiga para siempre», denuncia.

Manuel Guarino, jubilado tras 43 años cotizados como enfermero

Guarino explica en la petición que publicó en Change.org el pasado 12 de mayo que trabajó durante 43 años en un hospital público. Durante 27 de esos años mantuvo además otro empleo a media jornada en una clínica privada, algo que utiliza para explicar la intensidad de una trayectoria profesional que estuvo vinculada durante décadas a la sanidad.

Es importante, sin embargo, hacer una precisión. Los 43 años del hospital y los 27 de la clínica no pueden sumarse como si fueran 70 años naturales de cotización, ya que buena parte de ambos periodos fueron simultáneos. El propio Guarino habla de unos 60 años de trabajo si suma las jornadas realizadas en los dos centros, pero su carrera laboral se extiende durante 43 años. Su queja se centra en lo ocurrido al final de esa trayectoria. Según relata, decidió retirarse seis meses antes de la edad ordinaria de jubilación y ese anticipo provocó una reducción de 50 euros mensuales en su pensión. Guarino considera desproporcionado que esa reducción permanezca después de haber cotizado durante cuarenta años.

La penalización por jubilarse seis meses antes

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años la edad ordinaria siempre que se cumplan determinados requisitos, entre ellos acreditar al menos 35 años de cotización efectiva. Pero acceder antes a la pensión supone aplicar coeficientes reductores que dependen tanto de los meses de anticipo como del periodo cotizado. La Ley General de la Seguridad Social establece esos coeficientes en su artículo 208 y regula posteriormente cómo afectan a la cuantía de la pensión. Haber acumulado una carrera laboral muy larga puede reducir el porcentaje aplicado, pero no elimina automáticamente la penalización. Por eso incluso quienes superan ampliamente los años mínimos exigidos pueden cobrar menos si anticipan su jubilación.

Además, la reducción no desaparece cuando el pensionista alcanza posteriormente la edad ordinaria. Se integra en el cálculo inicial de la prestación y continúa aplicándose, aunque la pensión pueda beneficiarse después de las revalorizaciones generales aprobadas cada año. Ese carácter permanente es precisamente uno de los aspectos que Guarino considera injustos.

Guarino reclama un cambio para las largas carreras

La petición de Guarino está dirigida al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su propuesta consiste en eliminar estos coeficientes reductores para quienes acrediten más de 40 años cotizados y decidan anticipar unos meses su jubilación, especialmente después de carreras laborales que comenzaron a edades muy tempranas. La reivindicación no es nueva. Durante los últimos meses, distintas plataformas y asociaciones de jubilados han reclamado cambios similares. En septiembre, representantes de trabajadores con largas carreras de cotización entregaron en el Congreso más de 60.000 firmas para pedir el fin de estas penalizaciones. Una propuesta parlamentaria planteada anteriormente para modificar este sistema no consiguió salir adelante.

Guarino insiste en que no busca un trato de favor, sino que se tenga en cuenta el número de años durante los que una persona ha contribuido al sistema. Su petición en Change.org se aproxima ya a las 50.000 firmas y ha dado visibilidad a una situación que afecta a otros trabajadores que alcanzan la jubilación después de cuatro décadas o más cotizando.

También reclama el complemento de paternidad

El enfermero jubilado añade otra queja. Es padre de cinco hijos y asegura que le fue denegado el complemento de paternidad por haberse jubilado anticipadamente. En su petición vincula directamente aquella decisión con la modalidad de jubilación a la que accedió y reclama que este tipo de situaciones también se revisen cuando afectan a trabajadores con carreras de cotización que son especialmente largas.

En definitiva, este enfermero jubilado reclama que después de 43 años trabajando y además en dos trabajos a la vez, considera desproporcionado que seis meses de adelanto condicionen para siempre la cuantía que percibe con esa reducción de 50 euros. Su petición plantea ahora al Gobierno una reforma de las reglas para que las carreras de cotización más largas tengan un tratamiento distinto cuando el retiro se produce antes de la edad ordinaria, algo que afecta a muchos pensionista que como Guarino han visto reducida su pensión para siempre.