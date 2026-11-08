El drama de Pedro, jubilado español: «Me han recortado la pensión de por vida por jubilarme de forma involuntaria»

Es cada vez más frecuente ver que las personas mayores retrasen su jubilación para cobrar más pensión y poder vivir en una sociedad española donde la calidad de vida ha aumentado drásticamente en los últimos años. Otros trabajadores adelantan su edad de jubilación, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.

La reducción del tiempo tiene un castigo en el coeficiente, reduciéndose entre un 30% y un 0,5% la pensión del jubilado, que quedará penalizada de por vida. Uno de los casos que se han hecho virales en redes es el de Pedro Miquel Torrecillas, un trabajador con más de 40 años cotizados que ha visto recortada su prestación de jubilación por retirarse de forma anticipada e involuntaria.

Una penalización de por vida

En el canal de YouTube de Asjubi40 comentó que tuvo que jubilarse antes de cumplir los 65 años, teniendo 45 años y 26 cotizados. Su jubilación fue fruto de una consecuencia del mercado. Se vio obligado debido a sufrir un despido colectivo (ERE) o una situación laboral similar que dejó fuera de mercado de trabajo antes de cumplir la edad legal de jubilación.

Pedro denuncia que el sistema no premia una vida entera de trabajo y, en cambio, penaliza económicamente el retiro anticipado, aunque este sea forzoso. «Habiendo cotizado más años y contribuido a la Seguridad Social con más dinero que otros colectivos», será penalizado de forma permanente en su pensión. Su pensión final termina siendo menor que la de otras personas que se jubilan a la edad legal, pero han cotizado muchos menos años.

Las elecciones impiden que se eliminen los coeficientes

La reclamación del jubilado coincide con un momento de frustración general, dado que la propuesta de ley que buscaba eliminar estos recortes para personas con más de 40 años cotizados quedó totalmente paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas en España. Esto obliga a reiniciar todo el proceso parlamentario con el nuevo Gobierno, retrasando cualquier posible solución.

La iniciativa ya se encontraba en la fase de enmiendas en la Comisión de Trabajo. Sin embargo, cuando se convocan elecciones, las medidas que se quedan en el proceso «caducan de forma automática», advertía Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, en sus redes sociales.