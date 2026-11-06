Así es el kit de emergencia de 72 horas que recomienda la UE tener en casa: qué debe llevar y cómo prepararlo

La Unión Europea (UE) desde hace años recomienda tener un kit de emergencia en los hogares. Ciberataques que afectan las temperaturas de las neveras de los supermercados, apagones y otros episodios pueden suponer un peligro para las personas menos previsoras. Las recomendaciones de estos equipamientos se siguen haciendo desde la UE con los suministros necesarios para subsistir por un mínimo de 72 horas sin ayuda exterior.

La Comisión Europea ha sido la encargada de poner sobre la mesa esta recomendación. Vuelve a cobrar fuerza después de que Bruselas actualizara sus directrices para mejorar la preparación de los ciudadanos ante posibles emergencias. «Cuando se produce una catástrofe, las primeras horas pueden marcar la diferencia. Todos los europeos deberían saber qué hacer, cómo proteger a su familia y cómo ayudar a los demás», ha especificado Hadja Lahbib, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis.

¿Qué debe llevar el kit de emergencia?

Lo importante es tener una serie de suministros importantes ante escenarios donde los servicios de electricidad, agua o comunicaciones quedan interrumpidos. Los elementos imprescindibles son:

Agua potable : un mínimo de dos litros por persona al día.

: un mínimo de dos litros por persona al día. Pastillas potabilizadoras o filtros de agua portátiles y linternas .

. Comida no perecedera : conservas en lata, raciones liofilizadas, barritas energéticas, frutos secos y chocolate. Productos que no requieran ni refrigeración ni cocinado.

: conservas en lata, raciones liofilizadas, barritas energéticas, frutos secos y chocolate. Productos que no requieran ni refrigeración ni cocinado. Medicamentos y primeros auxilios : reservas de medicamentos que se emplean de manera crónica. Gasas estériles, vendas desinfectantes, analgésicos, antiinflamatorios y tijeras. También higiene básica, como papel higiénico o toallitas.

: reservas de medicamentos que se emplean de manera crónica. Gasas estériles, vendas desinfectantes, analgésicos, antiinflamatorios y tijeras. También higiene básica, como papel higiénico o toallitas. Ropa y dinero: dinero en efectivo en billetes pequeños y monedas y documentación personal. Muchas de ropa limpia, mantas térmicas y herramientas multiusos.

¿Cómo prepararlo?

Para preparar este kit, en primer lugar hay que elegir un contenedor adecuado. Utilizar una mochila resistente y cómoda por miembro familiar, por si fuera necesaria una evacuación rápida a pie. Es importante revisar el kit de manera periódica (cada seis meses), para sustituir el agua, comprobar fechas de caducidad de los alimentos y verificar que elementos como pilas no se han sufragado.

La ubicación para guardarlo preferiblemente debe ser un punto cercano a la puerta principal o el garaje. El kit es más eficiente si se acompaña de un plan de emergencia que defina un punto de encuentro seguro, rutas de evacuación claras y pautas básicas para actuar sin electricidad ni teléfono.