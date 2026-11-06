Antonio Resines (72 años) estalla y confirma su voto para las elecciones del 29-N: «Al PSOE no lo voy a votar. No te voy a decir a quien voy a votar»

España se encuentra sumergida de lleno en la precampaña electoral de las elecciones generales del 29-N. Desde el pasado 26 de octubre, los españoles conocen las listas de los partidos a los que pueden votar democráticamente, publicadas en el BOE. La política nacional está acaparando todas las pantallas de las televisiones de los hogares, donde los representantes de los partidos están maximizando sus posibilidades de votos en los diferentes sectores de la sociedad.

Representantes de partidos que deciden ir a entrevistas en diferentes plataformas para captar el voto de los jóvenes, que puede ser una de las llaves para que el bloque de la izquierda o la derecha alcance la mayoría absoluta. Ante un panorama donde la política está en boca de todos, muchos personajes públicos son preguntados por sus opiniones políticas o incluso por cuál será su voto de cara al 29-N. Una de las caras de España, como es Antonio Resines, ha declarado cuáles son sus intenciones de voto para las próximas elecciones generales.

La propuesta de Resines

Conocido por su extensa carrera en el mundo del cine español, llegando incluso a ganar un golla, Resines ha reconocido que hará este 29-N. En una entrevista concedida a El Pespunte, donde le preguntaron sobre el futuro político del país y sobre su opinión acerca del resultado del 29N.

Comenzó siendo tajante con el poder y la decisión que tienen las urnas y la democracia. «El Gobierno que monte será legítimo porque será el que las urnas digan. Y habrá que tenerle un respeto», explicaba. Sin embargo, cree que hay que exigir responsabilidades a aquel partido que gobierne.

Resines tiene un escenario idílico, pero a la vez utópico, donde gobernaría una gran coalición. «Lo que me gustaría que pasase es que gane el PP y que gobierne con el PSOE y nos quitamos de encima problemas tremendos… Entre los dos tienen el 70% del voto de este país», afirmaba.

El pronóstico de Resines

«Lo que no puede ser es que no haya soluciones. Yo creo que va a ganar el PP y probablemente gobierne con Vox», analizaba en la entrevista. Aunque en un primer momento no dejó claro para qué lado caería su voto, sí que tenía claro a un partido que no iba a votar en las próximas elecciones. «Al PSOE no lo voy a votar. No te voy a decir a quién voy a votar. Bueno, no voy a votar a nadie porque no voy a estar en España», aclaraba.