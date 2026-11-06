Santi Cañizares sobre el problema de la vivienda en España: «Yo llegué a Valencia en el 98 y era una ciudad regalada. No sabías qué comprar porque todo te parecía muy barato»

La vivienda ha sido siempre un tema de importancia para la sociedad española en ciertos momentos, como el que atraviesa en la actualidad el país. Desde hace años, las quejas por el difícil acceso a la vivienda se han sucedido, pero desde el caso del desahucio de Maricarmen y su posterior fallecimiento, se ha convertido en el tema que más preocupa a los españoles. Personas públicas con todo tipo de pensamientos e ideologías han coincidido en que el problema es insostenible.

Por este motivo y el descontento general causado, el PSOE lanzó dos propuestas de decreto en el Congreso que no fueron aprobadas, lo que provocó la convocatoria de elecciones generales para el 29-N. Uno de los personajes públicos que ha notado el encarecimiento del suelo es Santi Cañizares, ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, y ex jugador de la selección española.

El sector de la vivienda en los 90

En una entrevista concedida en el podcast de Gusta Martínez en 2025, Cañizares analizó la evolución del mercado de la vivienda desde la década de los 90 hasta hoy en día.

El ex futbolista recordaba cómo era la Valencia de los años 90 y el momento ideal que era para comprar vivienda. «Eran los años 90, un buen momento para invertir en inmuebles», afirma. El ex guardameta recordó su fichaje por el Valencia C.F. en 1998, describiendo la ciudad en ese momento como un lugar donde la vivienda era «regalada» y «todo parecía muy barato».

«Cualquier persona que viese un piso de 150 metros cuadrados en la Gran Vía, que ahora costaría alrededor de 180.000 euros, decía: «Joder, esto lo puedo pagar y no me va a hacer daño aquí», explica. Reconoció que con el tiempo consiguió vender la vivienda por cerca de un millón de euros.

Crítica a la gestión política

Cañizares señalaba la mala gestión de los sucesivos gobiernos que no fueron capaces de anticipar el impacto de la burbuja que estalló en 2008. «En Valencia, con la crisis inmobiliaria, la gente se puso a comprar todos los terrenos que veía. Muchos se arruinaron porque estaban por encima de sus posibilidades», afirma.

Explicó también la importancia de la educación financiera. Recalcó que los futbolistas jóvenes a menudo piensan erróneamente que «el dinero está entrando constantemente y se puede gastar sin problemas», olvidando que la carrera es corta.

Cañizares reconoce que también se vio afectado por la crisis cuando fue futbolista. «Yo sufrí porque invertía en determinadas cosas, pero nunca fui a lo loco», concluye.