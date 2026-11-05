Madrid pierde el 18% de sus alquileres en menos de un mes tras el ‘decreto Maricarmen’

Ya ha pasado algo más de un mes de la aprobación del polémico decreto Maricarmen con el que el Gobierno de Pedro Sánchez aseguró que resolvería el problema de la vivienda en España. Sin embargo, la realidad es que la inseguridad jurídica que la norma ha generado en los propietarios ha destrozado sólo en la Comunidad de Madrid el 18% de toda su oferta de alquiler en un mes.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el pasado día 1 de octubre —primer día de validez del decreto— en toda la provincia de Madrid constaban 11.800 anuncios de alquiler publicados en Idealista. A día 4 de noviembre, este periódico ha podido comprobar que las viviendas en alquiler publicadas en la plataforma superan por muy poco las 9.720 viviendas.

Se trata de un descenso de 2.080 pisos en una de las mayores zonas tensionadas de España en plena crisis de vivienda. De hecho, llama la atención que, de esas 9.700 viviendas, 8.119 alquileres están ofertados sólo en la ciudad de Madrid. Esto supone que el 83% de todos los arrendamientos de la región se concentran únicamente en la capital, dejando a los 178 municipios restantes 1.610 viviendas en alquiler a repartir.

La caída es espectacular a nivel provincia. Sin embargo, en lo que respecta al municipio, el desplome de la oferta no es mucho menor. Según los datos recopilados por este periódico, el primer día de vigencia del real decreto de vivienda en Madrid había 9.416 viviendas en alquiler publicadas, cuando la norma ya llevaba en el BOE 24 horas.

Actualmente, un mes después, hay 8.119 arrendamientos disponibles en toda la ciudad madrileña. Se trata de una pérdida del 14% de oportunidades de alquiler en cuatro semanas y a raíz de la puesta en marcha de las normativas sobre vivienda diseñadas por el Ejecutivo. Además de la escasez de oferta, la poca que hay cada vez es de peor calidad. Este periódico ha comprobado que el alquiler más barato en la capital cuesta 600 euros y tiene 13 metros cuadrados.

La caída se ceba con el sur de Madrid

Para más inri, el texto elaborado y acordado entre el PSOE y Sumar el pasado 29 de septiembre ha empezado a perjudicar más notablemente a la oferta publicada en los municipios obreros del sur de la Comunidad de Madrid, donde la renta per cápita es menor que en otras zonas. En esta zona la crisis ya era insostenible y, tras la publicación del nuevo decreto, en ciudades como Pinto sólo quedan 5 alquileres.

Asimismo, el día que se redacta esta noticia, en Fuenlabrada, por ejemplo, sólo hay publicados 17 alquileres, teniendo una densidad poblacional de más de 200.000 personas y una de las sedes de la Universidad Rey Juan Carlos, que atrae anualmente a centenares de estudiantes de otras provincias. En otras ciudades vecinas, como Leganés, sólo hay 13 anuncios de alquiler publicados.

El precio de las casas, en máximos

Con todo ello, el decreto que ha desplomado la oferta también ha encarecido de manera muy notable el precio de la vivienda usada en España. De hecho, este mes su coste ha subido un 11,2% interanual durante octubre, situándose en 2.955 euros por metro cuadrado, lo que supone el precio más alto desde que el portal inmobiliario Idealista tiene registros.

Además, este dato supone una subida de un 0,8% en los tres últimos meses y del 0,9% en términos mensuales. Todas las comunidades autónomas han registrado precios superiores a los de un año antes.

Castilla-La Mancha, con un 15,4%, lidera las subidas, seguida de Cantabria (14,2%), Aragón (13%) y Asturias (12,5%). Baleares sigue siendo la autonomía más cara, con 5.619 euros el metro cuadrado, seguida por la Comunidad de Madrid, con 5.066 euros/m², y el País Vasco, con 3.823 euros/m².