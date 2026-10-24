Las familias que viven en casas superpobladas y sin espacio son ya el 9,5%, el doble que cuando Sánchez llegó a Moncloa

Los datos vuelven a tirar por tierra el discurso del Gobierno. Esta vez se trata de la vivienda que, lejos de mejorar con Pedro Sánchez en Moncloa, ha ido a peor. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la encuesta de calidad de vida publicada este viernes referida a 2025, el porcentaje de la población española que vive en casas con problemas de espacio, es decir, sobreocupadas, ha subido hasta el 9,5%.

La cifra es superior a la que había cuando Sánchez llegó al poder en 2018. Ese año, según la misma fuente, el INE, el porcentaje de hogares que tenía problemas de espacio era del 4,7%. La cifra de 2025 es peor también que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa: un 6,6%.

¿Qué es un hogar con problemas de espacio para el INE? En primer lugar, el organismo establece un número mínimo de habitaciones requerido en función de la composición familiar, contando el conjunto del hogar, las parejas, los adultos, y los menores según tramos de edad y sexo. Si el número real de habitaciones de la vivienda es inferior al calculado, el INE determina que el hogar se encuentra en situación de sobreocupación por falta de espacio.

De acuerdo con las estadísticas del INE, la cifra de población que no tiene el espacio mínimo para vivir en 2025 es la mayor en 20 años. Desde 2004 no había una cifra tan alta de hogares superpoblados. Ese año el porcentaje era del 14,2%.

El problema de la sobreocupación de las viviendas y que muchas familias tengan que vivir hacinadas ha ido aumentando desde la pandemia. En 2021 ya era del 6,4%, y desde entonces ha ido subiendo sin parar hasta alcanzar el 9,5% en 2025.

El dato avala lo que otros organismos han señalado ya: el problema de la vivienda es la falta de oferta. El Banco de España calcula en un millón el déficit de casas en España mientras que BBVA Research lo cifraba en 880.000 para 2027.

El servicio de estudios del banco vasco también echó por tierra la labor del Gobierno en la construcción de vivienda protegida. Según un informe, ha sido el Gobierno que menos viviendas protegidas ha construido, 13.000 casas anuales, muy lejos de las casi 60.000 entre 1995 y 2002 y de las más de 80.000 construidas anualmente entre 2003 y 2010. «Todo ello mientras se han creado 145.000 hogares de media al año y 260.000 desde 2021», señaló el banco.

Otro de los aspectos de la encuesta de calidad de vida del INE refleja un incremento de la renta media de los hogares, hasta superar los 22.000 euros, pero un empeoramiento en el porcentaje de familias que pueden afrontar con sus recursos un gasto imprevisto de 800 euros, que a cierre de 2025 había subido hasta el 36,5% del total.

Además, la encuesta desvela que las familias con carencias en al menos cuatro productos básicos también ha aumentado si se compara con 2018, cuando Sánchez llegó al poder. A cierre de 2025 es el 7,6%, frente al 5,4% en 2018. Los productos básicos para el INE son 13: no poder permitirse ir de vacaciones una semana al año; comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la casa a temperatura adecuada; afrontar gastos imprevistos; acumular retrasos en pagos de vivienda o compras a plazos; disponer de automóvil; o sustituir muebles viejos.

Completan los 13 productos básicos otros seis relativos a nivel personal: imposibilidad de tener conexión a internet; reemplazar ropa estropeada; poseer dos pares de zapatos en buen estado; reunirse con allegados para comer o tomar algo mensualmente; realizar actividades de ocio de pago; o gastar una pequeña suma semanal en uno mismo.