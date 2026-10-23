Las familias que no pueden afrontar gastos imprevistos suben en 2025 y superan a las que había en 2018

Casi 4 de cada 10 hogares han declarado que no pueden afrontar gastos imprevistos, según la encuesta de calidad de vida publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referido a 2025. En concreto, un 36,4% de las familias asegura que no puede afrontar un gasto imprevisto, cifra superior a la de 2024, que se situó en el 35,8%.

Además, la cifra es superior también a la que había en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras una moción de censura que apoyó el PNV. Según el INE, en 2018 el 35,9% de los hogares no podía afrontar un gasto imprevisto.

El INE considera que un hogar no puede afrontar un gasto económico imprevisto si no puede pagar con sus propios recursos, sin pedir un préstamo, un pago de 800 euros.

Este es uno de los indicadores que utiliza el INE en su encuesta de calidad de vida, y muestra que aunque la renta media de los hogares ha subido a más de 22.000 euros en 2025, el coste de productos como la vivienda o los alimentos, que han subido más de un 30% con Sánchez, anula el incremento de la renta media.

El dato muestra también que el incremento del PIB no ha llegado a los hogares. El Gobierno presume de que la economía nacional crece por encima de los otros grandes países de la Unión Europea y de la OCDE pero los españoles que están en riesgo de pobreza se reducen muy lentamente.

Según el INE, en 2025 el porcentaje de españoles que está en riesgo de pobreza es del 19,5%, dos décimas menos que en 2024 y dos puntos porcentuales menos que en 2018. Mientras, el PIB ha crecido.

También han crecido los impuestos que recauda el Gobierno. En parte por la mejora del empleo y de los afiliados a la Seguridad Social -en alza ahora por la regularización de inmigrantes-, y en parte también por la subida de los precios.

La recaudación por IVA se ha disparado pero el Gobierno se ha negado a deflactar el IRPF para que los hogares puedan afrontar los gastos del incremento de los precios.