Cielo muy nuboso con precipitaciones en buena parte de la provincia, especialmente en Cinco Villas, donde se prevén nevadas significativas en el norte. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo por un ligero descenso de las máximas en el sistema Ibérico y el viento soplará del oeste, ocasionalmente fuerte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde nublada con riesgo de lluvia

El cielo se despereza lento este 8 de octubre en Zaragoza, donde la probabilidad de lluvia se alza, especialmente por la tarde-noche. A primera hora, las temperaturas rondan los 9 grados, mientras que el viento del norte comienza a soplar con una brisa clara, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que hace que la sensación térmica esté en un fresco 8 grados. La mañana, en su mayoría nublada, presenta un aire cargado que puede hacer que un paraguas se vuelva un compañero útil.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 14 grados, pero no será el único cambio, ya que las nubes se agruparán, intensificando el riesgo de chubascos. Aunque el viento débil continuará a lo largo del día, ese ambiente pesado podría incomodar a quienes lo sientan. Con el sol asomándose tímidamente entre las nubes desde las 08:04 hasta su despedida a las 17:36, parece que este día de otoño se desarrollará entre claros y tormentas, invitando a estar preparados para lo inesperado.

Calatayud: nubes y lluvias con viento fuerte

Una mañana en Calatayud evoca la danza de las nubes en un cielo cambiante, donde el viento anunciador murmura promesas de sorpresas. Las calles, impregnadas de una brisa fresca, se preparan para una jornada que no dejará a nadie indiferente, ya que las lluvias se asoman por el horizonte.

El día comienza con temperaturas en torno a los 6 grados, pero a medida que avanza, la sensación térmica caerá hasta los -1, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene al 100% hasta mediodía. Aunque la tarde trae un respiro con cielos más despejados, la amenaza de lluvias no desaparece del todo y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h. Se recomienda salir con paraguas y abrigarse bien para enfrentar este tiempo impredecible.

Tarazona: cielo nublado y ambiente apacible

El tiempo en Tarazona transcurre con una mañana marcada por algunas nubes y agradables temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá similar, con la posibilidad de algunas gotas, aunque sin que esto afecte al ambiente general del día.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por las calles, ya que el tiempo se presenta tranquilo y propicio para las actividades cotidianas. Aprovechar una pausa en una terraza podría ser una excelente manera de cerrar la jornada.