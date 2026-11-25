Cielos nubosos y cubiertos marcarán el día en toda la provincia, con precipitaciones débiles de madrugada y más intensas por la tarde, posibles tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas descenderán, notablemente en el norte y soplarán vientos moderados del oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes oscuras y lluvia constante durante el día

El cielo de Bilbao se desperezará lento esta jornada, revestido con un manto gris que sugiere la llegada de lluvias intensas, tanto en la mañana como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre un fresco 7 y un ligeramente más cálido 12 grados, aunque la sensación térmica podría jugar una traviesa partida, haciendo que el suave abrazo del aire fresco se sienta más intenso. Con una humedad elevada, el ambiente se percibirá algo pesado, recordando que el agua no será un mero susurro, sino una constante en el paisaje.

Ya por la tarde, las gachas de la lluvia se intensificarán, con el viento soplando desde el sureste a una velocidad que podría sorprender, alcanzando rachas de hasta 55 km/h. Durante el día, el sol se ocultará temprano, a las 17:39, dejando apenas unas pocas horas de luz que parecen un regalo efímero. Así, mientras las nubes se desplazan, los bilbaínos tendrán que prepararse para un día más que probablemente húmedo, donde un paraguas será el mejor aliado.

Ambiente gris con lluvias persistentes en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en un ambiente grisáceo y una brisa que presagia cambios. Las nubes se agrupan en el cielo, dibujando una silueta amenazante que anticipa un día marcado por inestabilidad. La mañana comienza con temperaturas frescas que apenas alcanzan los 8ºC y con una probabilidad de lluvia del 100% que no deja margen para el optimismo.

A medida que avanza el día, la situación no mejora. Las lluvias intensas se arrastran desde la madrugada hasta la tarde-noche, acompañadas de rachas de viento que alcanzan los 60 km/h. La sensación térmica podría descender hasta los 5ºC, junto con una humedad relativa que roza el 95%. Es mejor no olvidarse del paraguas y prepararse para una jornada que promete ser memorable y húmeda.

Guecho: día lluvioso y ventoso para quedarse en casa

Amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, donde la temperatura mínima ronda los 9°C. Desde primera hora, el cielo se presenta cubierto y las nubes amenazan con lluvias persistentes que alcanzan el 100% de probabilidad. A medida que avanza la mañana, las temperaturas apenas alcanzan los 10°C y la sensación térmica se mantiene aún más baja.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que las lluvias continúan con la misma intensidad. El viento del oeste soplará fuerte, con ráfagas que pueden llegar a los 75 km/h, creando un ambiente un tanto agitado. La máxima alcanzará los 13°C mientras la humedad se mantiene elevada, lo que hará que el día se sienta pesado. Con 9 horas y 22 minutos de luz, esta jornada se convierte en un día para quedarse en casa y disfrutar de un buen libro.

Santurce: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El tiempo durante la mañana se presenta con un cielo algo nuboso y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, aumentando a 13 grados por la tarde. Las probabilidades de lluvia son altas, especialmente desde la madrugada hasta la noche y se prevén ráfagas de viento moderadas, lo que podría aportar cierta inestabilidad en el ambiente.

Un ambiente tranquilo será propicio para realizar actividades cotidianas, así que es un buen momento para dar un paseo bajo la sombra de los árboles. Aunque hay posibilidad de lluvia, un pequeño chaparrón no tiene por qué arruinar los planes del día.

Cielos nublados y lluvia persistente en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos muy nublados y una sensación térmica que puede llegar a ser fría, especialmente al inicio del día. A medida que se avanza hacia el mediodía, la probabilidad de lluvia es prácticamente asegurada, así que es recomendable no olvidarse el paraguas. A lo largo de la tarde y noche, la lluvia persistirá, manteniendo un ambiente gris y húmedo. Ante estas condiciones, es aconsejable vestir prendas impermeables y abrigadas para enfrentar el día con mayor comodidad.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET