Junto a Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, quizás Naruto sea uno de los animes más vistos y mejor valorados de la historia. Tanto como para que ahora Sony Pictures y Lionsgate estén ultimando la producción del primer live action de la creación original del mangaka Masashi Kishimoto. Pero para entender las claves de su éxito, tal y como revela el autor nipón, debemos recurrir a la inicial concepción del personaje protagonista, Naruto Uzumaki.

Como en todo shōnen, género de historias adolescentes del manga donde el protagonista supera a sus rivales gracias a la constancia, esfuerzo y la amistad de sus compañeros, Naruto cumple los mismos arquetipos que Luffy de One Piece, Deku en My Hero Academia o Gon Freecss en Hunter x Hunter. Aunque de entre todos, el rubio aspirante a ninja de Konoha es el héroe que más complicado lo ha tenido. Es un niño huérfano repudiado por todo su pueblo, debido a que en su interior se aloja el gran demonio que años atrás destrozó y mató a cientos de personas. En lugar del sacrifico que hicieron sus padres, sus vecinos lo miran con recelo, encontrando al principio muy pocas amistades, pero que, poco a poco, termina ganándose el corazón de todos.

Como en toda creación de ficción, Naruto tiene algo de realidad. Si atendemos a una entrevista del pasado 2025, recogida en la propia web oficial del anime, Kishimoto explicó en su momento que la vida del joven de Konoha refleja en cierto sentido su propia infancia.

Mashashi Kishimoto se inspiró en su niñez para crear ‘Naruto’

«Al principio, escribí a Naruto como un personaje que luchaba contra una educación empobrecida. Pensé que quizá habría algunos caminos que explorar a través del linaje familiar o los vínculos de sangre», revelaba Kishimoto.

El dibujante y escritor vivió en un pueblo rural modesto, aunque ese origen humilde no frenó su deseo de terminar teniendo un reconocimiento artístico. Eso se traslada perfectamente a la psique de Naruto, el cual, a pesar de no contar al principio con grandes habilidades, aspira a lo largo de la historia a convertirse algún día en el Hokage, el respetado líder de la aldea.

Naruto y su secuela, Naruto Shippûden, están disponibles en Netflix, Disney Plus y Crunchyroll.

¿Qué sabemos de la película de acción real que está desarrollando Hollywood?

Tanto la dirección como el guion de la película de acción real de Naruto contarán con la firma de Destin Daniel Cretton, el aclamado director de la reciente Spider-Man: No Way Home.

Existe un gran misterio en cuanto al enfoque que tendrá, porque la mayoría de medios apuntan a un reinicio singular que permita la configuración de toda una saga cinematográfica en clave de live-action. En principio, esta primera entrega abarcará el País de las Olas.

El rodaje comenzará en la primavera de 2027, sin todavía tener una fecha de estreno final confirmada.