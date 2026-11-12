Akira Toriyama sobre Gohan en Dragon Ball: «Iba a ser el protagonista de la historia, pero no estaba preparado’»

Los seguidores de la serie de animación Dragon Ball llevan años disfrutando de las historias de su protagonista Son Goku, una especie de héroe que se enfrenta a los enemigos que amenazan el universo y que protege a sus amigos. Dragon Ball está basada en el manga homónimo escrito e ilustrado por Akira Toriyama que fue publicado entre 1984 y 1995 en la revista Shōnen Jump. Uno de sus grandes debates ha sido durante años ha sido el momento en el que Gohan parecía destinado a convertirse en el nuevo protagonista de la serie de animación, ya que Toriyama pensó en cambiar el destino de esta saga. Según los rumores Akira Toriyama llegó a preparar ese relevo generacional, pero terminó reculando y olvidando finalmente la idea cuando llegó a la saga de Majin Buu con la que se cierra Dragon Ball Z, ambientada siete años después de la derrota de Cell.

Aunque no lo saben muchos de sus seguidores, el dibujante Akira Toriyama, el cual falleció por desgracia en 2024, confesó en Wired Japan en 1997 que estas eran las verdaderas motivaciones del protagonista: «Básicamente, Son Goku, de Dragon Ball, no lucha por los demás. Lo hace porque quiere enfrentarse a guerreros fuertes». Con estas palabras confirmó que no estaba de acuerdo con esa visión general del protagonista de Dragon Ball. Incluso el dibujante explicó que a él no le gustaba la representación de Son Goku como un «héroe justiciero» cuando la franquicia dio el salto a la televisión, porque esa no era su personalidad en el manga original.

¿Quién es el personaje de Gohan?

Para los seguidores de la serie de animación, Son Gohan es uno de los personajes principales de la franquicia de Dragon Ball. Goham es el primer hijo de Son Goku y Chi-Chi y, por lo tanto, como el primer híbrido entre saiyano y humano terrícola de la serie. Sus padres le pusieron este nombre en honor al abuelo adoptivo de Son Goku y, al contrario de su padre, no quiere ser el más fuerte o demostrar su poder, sino que desde pequeño ha querido estudiar con el objetivo de convertirse en un investigador.

Este personaje comienza a salir en el episodio 1 de Dragon Ball Z titulado ¡Aparece un mini Goku! Su nombre es Gohan que se estrenó en Japón en 1989. Por lo tanto, este personaje no tuvo protagonismo alguno en Dragon Ball (1986), pero con el tiempo se convirtió en un posible candidato a suceder a su padre Son Goku.

¿En qué momento pareció que se iba a convertir en el protagonista?

Hay que recordar que tras enfrentamiento contra Célula, Gohan había alcanzado el Super Saiyan 2, derrotado al androide y demostrado que podía superar incluso a su propio padre. Son Goku ya había fallecido y este parecía que era el mejor momento para cambiar de protagonista. El dibujante Akira Toriyama explicó en el propio manga que su intención era que el personaje Gohan ocuparía el lugar de su padre en las siguientes aventuras. Pero por desgracia, esta idea no cuajó ya que no llegó a convencer al propio Toriyama.

Incluso el dibujante reconoció en una entrevista recogida en el segundo volumen de Daizenshuu, que había intentado convertir a Gohan en el protagonista, pero que al final pensó que este personaje todavía no estaba preparado para ocupar el lugar de Goku. «Intenté poner a Gohan como protagonista. No funcionó. Sentí que, comparado con Goku, no estaba preparado», explicó el dibujante Akira Toriyama en una entrevista recogida por el segundo volumen de Daizenshuu.

Como consecuencia de esta decisión, Gohan fue perdiendo fuerza y la historia recuperó de nuevo a Son Goku como protagonista. Hay que señalar que esto ha sido siempre polémico para los seguidores de la franquicia, ya que muchos no lo entendieron. Además, también hay que recordar en la introducción del volumen 35 del manga, Toriyama reconoció que le había resultado triste matar a un personaje al que había dibujado durante diez años.

El conocido dibujante se refería al personaje de Gohan, al que dejó sin protagonismo lentamente pese a las críticas de algunos de los seguidores de la franquicia. Hay que recordar que Gohan sobrevive a todas las batallas y llega vivo al epílogo de Dragon Ball Z donde logrará mantener una vida tranquila como investigador junto a su esposa Videl y su hija Pan.

Esto refleja que aunque Toriyama era el dibujante y el creador de la franquicia, él mismo sabía que los personajes eran my importantes para los lectores del manga y que tampoco podía hacer cambios radicales. Quizás por esta razón, tuvo que sacrificar al personaje de Gohan, ya que sabía que Dragon Ball necesitaba recuperar a Goku para seguir con éxito el desarrollo de la franquicia.