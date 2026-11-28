Buenas noticias para la familia de la infanta Margarita. La hermana del Rey Juan Carlos I recibió el alta hospitalaria hace un día después de permanecer cerca de dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una infección. Una noticia que ha supuesto un enorme alivio para sus familiares y allegados y sobre la que se ha pronunciado Laura Ponte, que ha mostrado públicamente su alegría por la evolución favorable de la duquesa de Soria.

La modelo ha hablado con los medios de comunicación este sábado durante su asistencia al tradicional mercadillo solidario de la Fundación Aladina, organizado por Paco Arango en el hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid. Allí, entre numerosos rostros conocidos que han querido apoyar esta iniciativa benéfica, Laura ha compartido sus primeras impresiones tras conocerse que doña Margarita ya se encuentra en casa.

«Una buena noticia la infanta doña Margarita. Ay, sí, yo sabía. Ella es una mujer una fortaleza brutal. Siempre digo que una mujer con ese sentido de humor tan grande, eso también le da mucha energía. Y me alegro un montón. Me alegro un montón», ha expresado con una sonrisa, dejando patente el cariño y la admiración que siente por ella.

Sus palabras tienen, además, un significado especial por el vínculo familiar que las une. Laura Ponte estuvo casada con Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar de Borbón, hermana de doña Margarita. De este modo, la modelo mantiene un vínculo familiar con la duquesa de Soria, que es tía abuela de los hijos que tuvo con Beltrán. Una relación que explica la cercanía con la que se ha referido a ella y el interés con el que ha recibido la noticia de su recuperación.

Dos semanas ingresada por una infección

La infanta Margarita, de 87 años, ingresó el pasado 12 de noviembre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid debido a una infección. Durante su hospitalización permaneció inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su estado no llegó a revestir gravedad y su evolución fue favorable desde los primeros días.

Tras responder bien al tratamiento y experimentar una mejoría progresiva, fue trasladada a planta para continuar recuperándose. Finalmente, el jueves 26 de noviembre recibió el alta hospitalaria y regresó a su domicilio, donde continuará con los cuidados necesarios hasta completar su recuperación.

Su hija, María Zurita, fue una de las encargadas de confirmar la buena noticia ante los medios. Visiblemente feliz, explicó que su madre ya estaba fuera de peligro y que toda la familia se encontraba muy contenta. También reconoció que, después de tantos días ingresada, la infanta estaba algo debilitada, aunque estable y tranquila en casa. Su hijo Alfonso Zurita también confirmó que se encontraba «fenomenal».

Durante estos días, doña Margarita ha contado con el apoyo constante de su marido, Carlos Zurita, sus hijos y otros familiares. Los Reyes Felipe VI y Letizia también acudieron al hospital para interesarse personalmente por su estado de salud. Ahora, con la tranquilidad de haber superado este episodio, la infanta Margarita afronta la recuperación en su domicilio, rodeada de los suyos. Una noticia que también ha celebrado Laura Ponte, que ha querido destacar especialmente el carácter, el sentido del humor y la fortaleza de una mujer a la que guarda un cariño especial.