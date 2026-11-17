La salud de la infanta Margarita preocupa. El pasado domingo, 15 de noviembre, salió a la luz que se encontraba ingresada en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid debido a una infección. Desde entonces, ha sido su hija, María Zurita, la encargada de actualizar a los medios cómo está siendo su evolución. Y aunque no ha querido dar mayores detalles, sí que ha señalado que lo más probable es que aún permaneciera bastante tiempo ingresada. Sin embargo, en medio de este revuelo, Laura Ponte, persona muy cercana a la familia por su matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, ha querido tranquilizar el ruido mediático asegurando que no tiene ninguna duda de que «todo iba a salir bien».

«Está poco a poco mejor. Si es que ella es una mujer muy fuerte», comenzaba a decir. Añadía que lo que sabía era porque había podido hablar con María Zurita, a quien no dudó en escribirle cuando se enteró de la noticia. No obstante, aprovechando su intervención con los medios, en uno de los últimos eventos a los que ha acudido en Madrid, Laura no dudaba en deshacerse en halagos hacia la personalidad de Margarita de Borbón.

«Es una mujer con una fortaleza increíble. Y mucho sentido del humor. Y yo creo que eso parte de la energía que le da fuerza. Es muy simpática y se la quiere mucho. Es muy buena gente y muy buena persona», comentaba. En ese momento, los reporteros destacaban que se estaba emocionando y esta se limitaba a decir que simplemente «la vida es vida» y que, como decía su padre, «el luto hay que hacerlo en vida». «Hay que estar con la gente cuando hay que estar y no arrepentirse de eso. Pero que nos hacemos mayores y vienen achaques y hay cosas», comentaba. Aun así, dejaba claro que no tenía duda de que se recuperaría de este bache de salud. «Pero bueno, que yo creo que ella es una mujer muy fuerte. Está muy bien rodeada de gente que la quiere, así que todo va a ir bien», concluía.

Las últimas fotografías de la infanta Margarita

La última vez que Margarita de Borbón fue vista públicamente fue en el 51º cumpleaños de María Zurita, su hija. La celebración tuvo lugar a mediados del mes de septiembre en el restaurante Ramón Freixa Atelier, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca. Se desplazó hasta allí en silla de ruedas, tal y como ha sido habitual en sus últimas apariciones, dejando entrever sus dificultades de movilidad y despertando cierta preocupación por su estado de salud.

Cabe destacar que justo hace un año, en octubre de 2025, la infanta Margarita ya estuvo ingresada diez días a consecuencia de una neumonía, un episodio que también despertó una gran preocupación en su círculo más allegado.