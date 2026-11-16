María Zurita da la última hora sobre el estado de salud de su madre, la infanta Margarita: «Está flojita»

Máxima preocupación por el estado de salud de la infanta Margarita. La hermana menor del Rey Juan Carlos I se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una grave infección. Como no podía ser de otra manera, su hija, María Zurita, no se ha separado de ella en ningún momento y, en una de sus múltiples salidas del centro médico, no ha dudado en atender a los medios de comunicación y actualizar cómo evoluciona su progenitora.

«Aún le queda tiempo para que le den el alta. Unos días. […] No sabemos de qué ha sido la infección aún», comenzaba a decir. Aprovechando su intervención, María señalaba que estaban recibiendo un trato excepcional por parte de los médicos, halagando así que la sanidad pública de la que dispone nuestro país «es espectacular».

Por otro lado, a pesar del fuerte carácter que siempre ha mostrado la infanta Margarita, María desvelaba que «estaba muy flojita», dejando entrever que ni su habitual fuerza, en estos momentos, estaba saliendo a flote. En cuanto a los rumores que señalaban que había perdido la voz, Zurita respondía de manera tajante: «La operaron hace años de las cuerdas vocales y no quedó bien. Entonces lleva ya tiempo sin que la entendamos bien. Pero bueno, son cosas de la vida y de la edad también», explicaba.

Sobre si el Rey Felipe se había puesto en contacto con ella para conocer cómo se encontraba su tía, María ha desvelado que sí y que toda la familia en general «estaba muy pendiente» de cómo evolucionaba. Unas palabras que encajan con las flores que portaba en sus brazos mientras hablaba con la prensa, las cuales apuntan a que están recibiendo multitud de gestos de cariño en estos complicados momentos. A pesar de ello, también hacía hincapié en que estaba reaccionando bien al medicamento y que poco a poco «iba saliendo de la infección».

La última vez que Margarita de Borbón fue vista públicamente fue en la celebración del 51º cumpleaños de María Zurita, concretamente en el restaurante Ramón Freixa Atelier, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca. Allí, fue fotografiada en silla de ruedas, como ha sido habitual en sus últimas apariciones, dejando entrever sus dificultades de movilidad y despertando cierta preocupación por su estado de salud. El 20 de junio de este mismo año, también fue vista disfrutando de una cena en Sangenjo junto a su hermano.

Cabe destacar que justo hace un año, en octubre de 2025, la infanta Margarita ya estuvo ingresada diez días a consecuencia de una neumonía, un episodio que también despertó una gran preocupación en su círculo más allegado.