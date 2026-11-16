Penélope Cruz pone las plumas y Zendaya los flecos: Hollywood se viste de gala para los Governors Awards

En Hollywood, una entrega de premios también se disputa antes de entrar al salón. La alfombra roja de la 17.ª edición de los Governors Awards, celebrada en Los Ángeles, ha reunido suficientes plumas, transparencias y vestidos de archivo como para abrir su propio debate. Penélope Cruz, Zendaya, Emma Stone y Charlize Theron han encabezado una noche en la que el negro tenía mucha representación.

Penélope ha vuelto a confiar en Chanel, con un vestido que concentraba el efecto en el escote: una franja de plumas negras enmarcaba los hombros, mientras los drapeados y una lazada lateral definían la cintura. Las joyas completaban una propuesta reconocible dentro de su armario de alfombra roja.

Zendaya ha buscado el impacto en el archivo de Giles Deacon. Su vestido bronce combinaba un cuerpo encorsetado, escote palabra de honor y flecos que animaban la silueta. Tenía, además, bolsillos: un detalle práctico que en estas citas casi adquiere categoría de acontecimiento. Entre tanto posado estudiado, meter las manos en el vestido sigue ofreciendo una pequeña licencia para relajarse.

El rojo ha encontrado dos defensoras con argumentos distintos. Léa Seydoux, de Louis Vuitton a medida, ha apostado por una silueta sirena con los hombros descubiertos y un gran lazo posterior.

Charlize Theron, de Tom Ford, ha llevado el color hacia un registro lencero, con bandas drapeadas alrededor de la cintura y una falda larga de caída suave. Dos maneras de hacerse ver sin recurrir al brillo.

Emma Stone, también de negro y con un Louis Vuitton a medida, jugaba con otra estrategia: un frente depurado y aberturas laterales que cambiaban la lectura del vestido al girarse.

Cara Delevingne combinó una chaqueta de John Galliano con parches bordados y una falda negra satinada. Julianne Moore introdujo un estampado moteado con su Bottega Veneta a medida, de hombros marcados y mangas abiertas.

Entre los hombres, Guitarricadelafuente defendió el negro integral con chaqueta cruzada, camisa y pajarita al tono. Tom Holland se inclinó por un esmoquin chocolate, mientras Alexander Skarsgård incorporó una camiseta brillante de escote profundo a su traje oscuro. Pedro Pascal, vestido por Matthieu Blazy para Chanel, se apartó de la fórmula convencional.