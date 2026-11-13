Los horrores de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026: ¡vota por el look más desastroso!

Los Latin Grammy 2026 han vuelto a convertir Las Vegas en el epicentro de la música latina. La noche del 12 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena acogió la 27ª edición de estos premios, una cita que reunió a algunos de los artistas más destacados del panorama musical y que, como cada año, dejó momentos para el recuerdo. Sin embargo, más allá de los galardones y las actuaciones, todas las miradas estaban puestas en una de las grandes protagonistas de la noche: la alfombra roja.

Porque si hay algo que nunca falta en este tipo de acontecimientos son los estilismos capaces de acaparar titulares, ya sea para bien o para mal. Entre apuestas arriesgadas, diseños imposibles y combinaciones que no terminaron de convencer, algunos invitados no acertaron precisamente con su elección. En COOL hemos recopilado los peores looks de los Latin Grammy 2026. ¿Quién merece llevarse el título al peor vestido de la noche? ¡Vota en nuestro test y decide!