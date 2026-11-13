Rosalía arrasa en los Latin Grammy con cinco premios, Milo J sorprende con ‘Niño’ y Daddy Yankee recibe el homenaje de manos de Janet Jackson
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Rosalía llegó a Las Vegas con siete nominaciones y salió con cinco premios, incluidos dos de los más importantes. La 27.ª edición de los Latin Grammy reconoció LUX (Complete Works) como álbum del año y convirtió La perla, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, en la canción del año. Una noche de celebración para la catalana que tuvo otro nombre propio: Milo J, el argentino de 20 años que se impuso en grabación del año con Niño.
La española empezó a marcar el ritmo de la ceremonia desde el escenario. Encargada de abrir la gala, enlazó La perla, Dios es un stalker y La rumba del perdón en una actuación que precedió a su particular recogida de gramófonos. Además de los dos grandes reconocimientos, su trabajo obtuvo los premios a mejor canción pop, mejor ingeniería de grabación y mejor vídeo en formato corto, este último por Sauvignon Blanc.
Al recoger el galardón, Rosalía combinó el agradecimiento con un mensaje para quienes cuestionaron su propuesta. «Es un honor estar aquí recibiendo esto», comenzó. Después llegó la declaración más contundente de su discurso: «Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando estos premios».
Milo J, una victoria con acento argentino
La categoría de grabación del año reservó uno de los resultados más comentados. Niño, de Milo J, se impuso a las propuestas de Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso. «Creo que Niño vamos a decir que es la canción hoy en día que más orgulloso estoy de las que hice», aseguró el argentino, que también fue reconocido en categorías como mejor interpretación urbana y mejor álbum de música folclórica. Su celebración tuvo una dedicatoria clara: «¡Aguante el folklore argentino!».
También hubo premio para sus compatriotas CA7RIEL & Paco Amoroso, que convirtieron sus siete candidaturas en tres victorias: mejor interpretación electrónica, mejor vídeo largo por FREE SPIRITS, con la participación de Sting, y mejor canción pop/rock por «Hasta Jesús tuvo un mal día».
Karol G sumó los reconocimientos a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta y mejor interpretación de reguetón. La colombiana, que actuó acompañada por un mariachi, compartió protagonismo con otra artista de su país, Aria Vega, elegida mejor nueva artista.
Daddy Yankee y el recuerdo a Willie Colón
Entre las entregas de premios, Daddy Yankee recibió el reconocimiento como Persona del Año de manos de Janet Jackson. «Tu música ha inspirado a toda una generación», le dijo la estadounidense. El puertorriqueño repasó títulos como Gasolina, Dura y Despacito, acompañado por artistas entre los que figuraban Bad Gyal, Bizarrap, LL Cool J y French Montana.
La gala también recordó a Willie Colón, fallecido en febrero, con un homenaje en el que participaron Fonseca, Luis Enrique, Nathy Peluso, Cucco Peña y Miguel Colón, hijo del músico.
El palmarés dejó otros nombres destacados: Édgar Barrera, que partía con diez nominaciones, fue reconocido como productor del año, y Anitta ganó el premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrivm. La brasileña dedicó su intervención a la cultura negra de su país, a la que rinde homenaje el disco.
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz GANADOR
KM0 – Pablo Alborán
Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
(Enamorada) – nic
Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
Mejor Álbum Pop Tradicional
Yo Canto 2 – Laura Pausini GANADOR
Amorío – Esteman, Daniela Spalla
Puerta Abierta – Kany García
TQ+ – Reik
Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Pop
La Perla – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins GANADORA
A La Niña Que Fui – Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell
Amarillo – Joaquina
(favorito) – nic, Raquel Sofía
Melancolía – Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Beto’s Horns Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. GANADORA
Armándola De Pedo – Kinky
Circular – Peces Raros, Nick Warren
Motopirueta – SouCream, Héctor Mazzarri
III. Ojalá! Bronquio Remix – Violeta, Bronquio
Mejor Interpretación Urbana
Gil – Milo J, Trueno GANADORA
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
Se Lo Juro Mor – Feid
Dile Luna – Karol G, Eddy Lover
Mejor Interpretación Reguetón
Verano Rosa – Karol G, Feid GANADORA
Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
Choque – Bad Gyal, Chencho Corleone
Una Aventura – Ozuna
Uñas Afiladas – Sofía Reyes, Luísa Sonza
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Antisistema – J Noa, Trooko GANADORA
El Pana Deiby – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo
Gohan y Goku – Arcángel
Mono – Kase.O, Okeiflou, Tokischa
Poder – Feid, Lil Supa
Mejor Canción Urbana
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee GANADORA
Buenos Términos – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa
Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz
Reliquia Do 2T – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7
Yo y Tú – Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego León Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez
Mejor Álbum de Rock
Shine – Fito Paez GANADOR
A La Mitad – Beta
Malicia – Mägo De Oz
Ceremonia – 1915
La Frontera – Viniloversus
Mejor Canción de Rock
Ego – Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez GANADORA
Destruirse – Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford
Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez
Montserrat – Draco Rosa
Rojo Profundo – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte
Mejor Canción de Pop/Rock
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver GANADORA
Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira
Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
Me Levanté De La Cama – Arath Herce
Ratera – Bruses, Luis Javier Contreras
Mejor Álbum de Música Alternativa
LUX (Complete Works) – Rosalía GANADOR
CUERPOS Vol. 1 – Babasonicos
DESDE EL COMA – Bruses
FREE SPIRITS – CA7RIEL, Paco Amoroso
Demian – Teo Planell
Mejor Canción Alternativa
Ante la duda, baila – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich GANADORA
BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela, Francisco Victoria
El Reset – Dante Spinetta Salazar
QUERIDA AMALIA: – Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz
1:30 – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna
Mejor Álbum de Salsa
El Alma En Clave – Luis Enrique GANADOR
Invicto – Charlie Cruz
El Relevo – Luis Figueroa
Más Que Palabras – Grupo Niche
Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives GANADOR
Jorgito – Jorge Celedón, Víctor Nain Jr.
Vallenato Social Club – Gusi
Corazón Ausente – Ke Personajes
El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
Mejor Álbum Merengue/Bachata
Chula – Techy GANADOR
Música Para Bailar – Fariana
Todo Llega – Manerra
No Era El Plan – Gabriel Pagán
Oye Eta Vaina – Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
La Fernández – Camila Fernández GANADOR
Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
Bandera Blanca – Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
Piedras A La Luna – Edén Muñoz GANADOR
Tequila y Guaro – Luis Angel “El Flaco”
Piratita – Banda Los Recoditos
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido GANADOR
Mi Gran Noche Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar
3 – Destiny Navaira
Le Seguiremos – Jay Perez
Capítulo 8 – Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera GANADOR
El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
Gravedad – Duelo
Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
50/50 – Sofi Saar
Mejor Canción Regional Mexicana
No Capea – Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis GANADORA
Ese Hombre Es Malo – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G
Estamos Todos – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier “Ricky” Muñoz, Pablo Preciado
Ojitos Bellos – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández
Osadía – Edén Muñoz
Compositor del Año
Sara Schell GANADORA
Edgar Barrera
Iván Gamez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Productor del Año
Edgar Barrera GANADOR
Julio Raposo
Santiago Ruiz “Tatool”
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Grabación del Año
Niño – Milo J
Ha Ha – CA7RIEL & Paco Amoroso
¿Como Se Ama? – Jorge Drexler
Dime – Silvana Estrada
O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto
Coleccionando Heridas – Karol G, Marco Antonio Solis
Femme Fatale – Mon Laferte
Desde Que Te Tengo – Carin León
La Perla – Rosalía, Yahritza y Su Esencia
Alma – Elena Rose
Álbum del Año
LUX (Complete Works) – Rosalía
EQUILIBRIVM – Anitta
FREE SPIRITS – CA7RIEL, Paco Amoroso
Taracá – Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
Tropicoqueta – Karol G
FEMME FATALE – Mon Laferte
MUDA – Carin León
La Vida Era Más Corta – Milo J
¿Dónde Es El After? – Rawayana
Canción del Año
La perla – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
Coleccionando Heridas – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G
¿Cómo Se Ama? – Jorge Drexler, Mauro
Dime – Silvana Estrada
Femme Fatale – Mon Laferte
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
Humano – Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana
Mi Gran Amor – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana
Nilo – Massimo Giovanardi, Zanna
Solifican12 – Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz
Mejor Nuevo Artista
Aria Vega
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
Zeca Veloso
Mejor Álbum de Música Urbana
Tropicoqueta – Karol G
Más Cara – Bad Gyal
Omerta – J Balvin, Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
Mejor Álbum de Pop/Rock
Juanesteban – Juanes
Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
Tierra De Nadie – La Vida Bohème
Olas De Luz – Draco Rosa
Términos & Condiciones – Usted Señalemelo
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Dosis – Xavi
De Parte Mía – Kakalo
Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
Contra Todo – Rivs
Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia