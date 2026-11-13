Rosalía arrasa en los Latin Grammy con cinco premios, Milo J sorprende con ‘Niño’ y Daddy Yankee recibe el homenaje de manos de Janet Jackson

Rosalía llegó a Las Vegas con siete nominaciones y salió con cinco premios, incluidos dos de los más importantes. La 27.ª edición de los Latin Grammy reconoció LUX (Complete Works) como álbum del año y convirtió La perla, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, en la canción del año. Una noche de celebración para la catalana que tuvo otro nombre propio: Milo J, el argentino de 20 años que se impuso en grabación del año con Niño.

La española empezó a marcar el ritmo de la ceremonia desde el escenario. Encargada de abrir la gala, enlazó La perla, Dios es un stalker y La rumba del perdón en una actuación que precedió a su particular recogida de gramófonos. Además de los dos grandes reconocimientos, su trabajo obtuvo los premios a mejor canción pop, mejor ingeniería de grabación y mejor vídeo en formato corto, este último por Sauvignon Blanc.

Al recoger el galardón, Rosalía combinó el agradecimiento con un mensaje para quienes cuestionaron su propuesta. «Es un honor estar aquí recibiendo esto», comenzó. Después llegó la declaración más contundente de su discurso: «Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando estos premios».

Milo J, una victoria con acento argentino

La categoría de grabación del año reservó uno de los resultados más comentados. Niño, de Milo J, se impuso a las propuestas de Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso. «Creo que Niño vamos a decir que es la canción hoy en día que más orgulloso estoy de las que hice», aseguró el argentino, que también fue reconocido en categorías como mejor interpretación urbana y mejor álbum de música folclórica. Su celebración tuvo una dedicatoria clara: «¡Aguante el folklore argentino!».

También hubo premio para sus compatriotas CA7RIEL & Paco Amoroso, que convirtieron sus siete candidaturas en tres victorias: mejor interpretación electrónica, mejor vídeo largo por FREE SPIRITS, con la participación de Sting, y mejor canción pop/rock por «Hasta Jesús tuvo un mal día».

Karol G sumó los reconocimientos a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta y mejor interpretación de reguetón. La colombiana, que actuó acompañada por un mariachi, compartió protagonismo con otra artista de su país, Aria Vega, elegida mejor nueva artista.

Daddy Yankee y el recuerdo a Willie Colón

Entre las entregas de premios, Daddy Yankee recibió el reconocimiento como Persona del Año de manos de Janet Jackson. «Tu música ha inspirado a toda una generación», le dijo la estadounidense. El puertorriqueño repasó títulos como Gasolina, Dura y Despacito, acompañado por artistas entre los que figuraban Bad Gyal, Bizarrap, LL Cool J y French Montana.

La gala también recordó a Willie Colón, fallecido en febrero, con un homenaje en el que participaron Fonseca, Luis Enrique, Nathy Peluso, Cucco Peña y Miguel Colón, hijo del músico.

El palmarés dejó otros nombres destacados: Édgar Barrera, que partía con diez nominaciones, fue reconocido como productor del año, y Anitta ganó el premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrivm. La brasileña dedicó su intervención a la cultura negra de su país, a la que rinde homenaje el disco.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz GANADOR

KM0 – Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné

(Enamorada) – nic

Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova

Mejor Álbum Pop Tradicional

Yo Canto 2 – Laura Pausini GANADOR

Amorío – Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta – Kany García

TQ+ – Reik

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Pop

La Perla – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins GANADORA

A La Niña Que Fui – Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell

Amarillo – Joaquina

(favorito) – nic, Raquel Sofía

Melancolía – Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Beto’s Horns Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. GANADORA

Armándola De Pedo – Kinky

Circular – Peces Raros, Nick Warren

Motopirueta – SouCream, Héctor Mazzarri

III. Ojalá! Bronquio Remix – Violeta, Bronquio

Mejor Interpretación Urbana

Gil – Milo J, Trueno GANADORA

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Se Lo Juro Mor – Feid

Dile Luna – Karol G, Eddy Lover

Mejor Interpretación Reguetón

Verano Rosa – Karol G, Feid GANADORA

Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

Choque – Bad Gyal, Chencho Corleone

Una Aventura – Ozuna

Uñas Afiladas – Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema – J Noa, Trooko GANADORA

El Pana Deiby – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo

Gohan y Goku – Arcángel

Mono – Kase.O, Okeiflou, Tokischa

Poder – Feid, Lil Supa

Mejor Canción Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee GANADORA

Buenos Términos – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa

Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz

Reliquia Do 2T – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

Yo y Tú – Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego León Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez

Mejor Álbum de Rock

Shine – Fito Paez GANADOR

A La Mitad – Beta

Malicia – Mägo De Oz

Ceremonia – 1915

La Frontera – Viniloversus

Mejor Canción de Rock

Ego – Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez GANADORA

Destruirse – Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford

Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez

Montserrat – Draco Rosa

Rojo Profundo – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte

Mejor Canción de Pop/Rock

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver GANADORA

Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

Me Levanté De La Cama – Arath Herce

Ratera – Bruses, Luis Javier Contreras

Mejor Álbum de Música Alternativa

LUX (Complete Works) – Rosalía GANADOR

CUERPOS Vol. 1 – Babasonicos

DESDE EL COMA – Bruses

FREE SPIRITS – CA7RIEL, Paco Amoroso

Demian – Teo Planell

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich GANADORA

BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela, Francisco Victoria

El Reset – Dante Spinetta Salazar

QUERIDA AMALIA: – Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz

1:30 – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna

Mejor Álbum de Salsa

El Alma En Clave – Luis Enrique GANADOR

Invicto – Charlie Cruz

El Relevo – Luis Figueroa

Más Que Palabras – Grupo Niche

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives GANADOR

Jorgito – Jorge Celedón, Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club – Gusi

Corazón Ausente – Ke Personajes

El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Chula – Techy GANADOR

Música Para Bailar – Fariana

Todo Llega – Manerra

No Era El Plan – Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina – Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

La Fernández – Camila Fernández GANADOR

Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

Piedras A La Luna – Edén Muñoz GANADOR

Tequila y Guaro – Luis Angel “El Flaco”

Piratita – Banda Los Recoditos

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido GANADOR

Mi Gran Noche Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar

3 – Destiny Navaira

Le Seguiremos – Jay Perez

Capítulo 8 – Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera GANADOR

El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50

Gravedad – Duelo

Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela

50/50 – Sofi Saar

Mejor Canción Regional Mexicana

No Capea – Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis GANADORA

Ese Hombre Es Malo – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G

Estamos Todos – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier “Ricky” Muñoz, Pablo Preciado

Ojitos Bellos – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández

Osadía – Edén Muñoz

Compositor del Año

Sara Schell GANADORA

Edgar Barrera

Iván Gamez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Productor del Año

Edgar Barrera GANADOR

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Grabación del Año

Niño – Milo J

Ha Ha – CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Como Se Ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto

Coleccionando Heridas – Karol G, Marco Antonio Solis

Femme Fatale – Mon Laferte

Desde Que Te Tengo – Carin León

La Perla – Rosalía, Yahritza y Su Esencia

Alma – Elena Rose

Álbum del Año

LUX (Complete Works) – Rosalía

EQUILIBRIVM – Anitta

FREE SPIRITS – CA7RIEL, Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

Tropicoqueta – Karol G

FEMME FATALE – Mon Laferte

MUDA – Carin León

La Vida Era Más Corta – Milo J

¿Dónde Es El After? – Rawayana

Canción del Año

La perla – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

Coleccionando Heridas – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G

¿Cómo Se Ama? – Jorge Drexler, Mauro

Dime – Silvana Estrada

Femme Fatale – Mon Laferte

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver

Humano – Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana

Mi Gran Amor – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana

Nilo – Massimo Giovanardi, Zanna

Solifican12 – Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz

Mejor Nuevo Artista

Aria Vega

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Zeca Veloso

Mejor Álbum de Música Urbana

Tropicoqueta – Karol G

Más Cara – Bad Gyal

Omerta – J Balvin, Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Álbum de Pop/Rock

Juanesteban – Juanes

Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur

Tierra De Nadie – La Vida Bohème

Olas De Luz – Draco Rosa

Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Dosis – Xavi

De Parte Mía – Kakalo

Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo – Rivs

Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia