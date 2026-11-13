Rosalía se viste de oro en los Latin Grammy 2026: abre la gala y gana el premio a la Canción del Año por ‘La Perla’

Rosalía se vistió de oro y acabó haciendo honor al look. La catalana abrió los Latin Grammy 2026 en Las Vegas entre humo, bailarines y tres canciones de su universo LUX, en su primera actuación en estos premios desde 2023. Una noche en la que también se llevó el galardón a Canción del Año por La Perla, sumándolo a los tres reconocimientos que ya había conseguido antes de arrancar la ceremonia televisada.

Rosalía apareció entre humo, vestida de dorado y con una corte de bailarines dispuesta a convertir el escenario en su particular templo. Tres años después de su última actuación en los Latin Grammy, la catalana regresó para abrir la ceremonia de 2026 en Las Vegas. Y lo hizo con los deberes adelantados: antes de coger el micrófono ya había sumado tres premios en la entrega previa a la gala televisada.

La artista encadenó La Rumba del Perdón, La Perla y Dios es un stalker en una puesta en escena que llevó el universo de LUX a la gran noche de la música latina. El vestido, con cuerpo ajustado y una amplia falda dorada, destacaba entre el vestuario blanco de los bailarines, las escaleras y la niebla que cubría el suelo. Una imagen de inspiración casi divina, aunque aquí el mando lo llevaba ella.

ROSALÍA recogiendo el premio a Canción del Año por «La Perla» durante los Latin Grammy 2026. https://t.co/86nl8Lgj3c — ROSALÍA MÉXICO (@lookrosalia) November 13, 2026

La Perla fue uno de los platos fuertes del repertorio, en una noche en la que la canción también tenía protagonismo entre las candidaturas. Rosalía cerró su intervención ejerciendo de anfitriona: «Bienvenidos a los Latin Grammy. Esta noche es para disfrutar».

Su anterior actuación en estos premios quedaba en 2023, cuando la ceremonia viajó a Sevilla y ella interpretó Se nos rompió el amor como homenaje a Rocío Jurado. Esta vez regresaba con su cuarto álbum, siete nominaciones y una propuesta visual muy distinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosalía Spain || Fan Page (@rosaliavtspain)

Su ritual antes de salir: «Rezar. Siempre»

Antes del despliegue escénico, Rosalía había pasado por la alfombra roja, donde habló con Univisión sobre lo que le había enseñado esta etapa. Más allá de los premios y de las cifras, destacó un aprendizaje: rebajar las expectativas y aceptar que no todo puede prepararse exactamente como una quiere.

«Lo que más aprendí fue a perder el miedo, a dejar de lado un poco las expectativas, los deseos. Porque yo creo que uno puede tener ilusiones, pero luego hay que dejar ir», explicó. Una lección que aplicó especialmente a la gira, para la que aseguró haber dispuesto de menos tiempo del que deseaba.

Cuando le preguntaron por su ritual antes de actuar, necesitó muchas menos palabras: «Rezar. Siempre».

Tres premios antes de la ceremonia

La cantante llegó a la apertura con tres reconocimientos obtenidos durante la Premiere: Mejor Canción Pop por La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia; Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works) y Mejor Vídeo Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc.

El disco también recibió el premio a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, un reconocimiento que corresponde a su equipo técnico. Con ese balance previo, Rosalía salió al escenario con motivos para celebrar. El dorado del vestido le venía bastante a cuento.