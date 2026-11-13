Los looks más llamativos de los Latin Grammy 2026: Rosalía y Karol G apuestan por el blanco, Camila Cabello por el pijama…

Antes de cantar, recoger premios o aplaudir desde la butaca, tocaba posar. La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 ha reunido en Las Vegas una buena colección de corsés, transparencias y faldas que necesitaban espacio propio. Rosalía y Karol G han coincidido en el blanco y los grandes volúmenes, mientras Camila Cabello ha llevado la estética de dormitorio hasta las puertas del MGM Grand Garden Arena. Había música para todos los gustos. Y ropa, también.

Rosalía: un ángel con corsé y mucha cola

Rosalía ha trasladado el universo de LUX a su vestuario, con un vestido blanco que tenía bastante de aparición celestial, de Erdem. El escote corazón y el cuerpo encorsetado con transparencias daban paso a una falda de varias capas y larga cola. Alrededor de los hombros, el tul dibujaba unas formas que recordaban a unas alas. Una entrada teatral para una artista que cuida tanto lo que canta como la imagen que lo acompaña.

Karol G: alta costura y volumen por partida doble

También de blanco, Karol G ha elegido un vestido de alta costura de Celia Kritharioti. Su apuesta combinaba un corpiño alargado con una falda de tul rematada en cola. Compartía con Rosalía el gusto por ocupar espacio, aunque con una construcción diferente. En una noche de planos cortos y fotografías de cuerpo entero, ambas llevaban el segundo formato bien resuelto.

Camila Cabello: del dormitorio a la alfombra roja

Camila Cabello de Simone Rocha ha cambiado el vestido de gala por un conjunto de inspiración lencera. Un top corto y unos pantalones de satén rosa palo, adornados con puntillas de encaje, componían su propuesta. Una versión del pijama pensada para posar ante los fotógrafos: el código de dormitorio lleva tiempo saliendo de casa y aquí tenía invitación.

Leiva, vestido de C Tangana

Leiva ha llevado el amarillo a la alfombra roja de los Latin Grammy con un traje de chaqueta de Late Checkout, la firma creada por C. Tangana y el estilista Álex Turrión. Una elección que se aleja de sus habituales estilismos y que ha convertido el color en el protagonista de su paso por el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El músico madrileño llegaba a la 27.ª edición de los premios con dos nominaciones por su documental Hasta que me quede sin voz y un look con sello español para una de las grandes noches de la música latina.

Ana de Armas: flores y azul cielo junto a Beto Montenegro

Entre tanto blanco y tanta estructura, Ana de Armas ha introducido el estampado floral con un diseño de Elie Saab en azul cielo. La actriz, que ha acudido junto a su pareja, Beto Montenegro, ha apostado por una imagen romántica. Una elección que aportaba otro registro a una alfombra donde también había sitio para la delicadeza.

Nathy Peluso: una rosa roja que se lleva el protagonismo

Nathy Peluso ha escogido un vestido de Richard Quinn de la colección primavera-verano 2026. El escote corazón y el cuerpo de terciopelo negro concentraban la atención en la silueta, mientras una gran rosa roja destacaba sobre la amplia falda. Un diseño con un elemento central muy claro: aquí las flores se llevaban puestas.

Anitta: drapeados, transparencias y un tocado singular

Anitta también se ha sumado al blanco, con un vestido de efecto escultórico. El tejido caía desde el escote y se recogía en fruncidos y drapeados superpuestos, combinados con zonas translúcidas. El tocado con forma de pluma completaba un estilismo en el que había detalles para entretenerse de arriba abajo.

Alaska y Mario: morado, brillo y fidelidad a sí misma

Alaska ha llevado un mono ajustado de punto morado, con acabado brillante y bordados florales. Acompañada por Mario Vaquerizo, ha mantenido esa estética reconocible que lleva décadas defendiendo. Las tendencias cambian; ella tiene bastante claro lo que le gusta.

Janet Jackson: la alternativa al vestido

Janet Jackson ha elegido un conjunto púrpura de chaqueta corta y pantalón de vestir de talle alto. Las hombreras y la estructura de la parte superior marcaban la silueta. Entre colas y faldas voluminosas, su dos piezas aportaba una opción diferente sin renunciar a la presencia que exige una cita así.

Marta Díaz: red metalizada y silueta ceñida

La representación española también ha incluido a Marta Díaz, que ha acudido con un diseño de tejido de red metalizado, corsé y silueta ajustada. La creadora de contenido ha apostado por el brillo y las transparencias, dos recursos que han tenido bastante trabajo esta noche en Las Vegas.