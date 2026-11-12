Ana de Armas acapara todas las miradas en Las Vegas con un corsé de transparencias y Beto Montenegro se queda embobado

Ana de Armas mira a los fotógrafos. Beto Montenegro la mira a ella. Entre los flashes y las indicaciones para posar, el cantante parece haber encontrado un punto de atención bastante más interesante que las cámaras. La pareja ha acudido al homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, celebrado en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, y ha dejado una de esas imágenes que casi escriben solas el pie de foto.

La actriz ha apostado por un conjunto negro de corsé y falda de transparencias que combina encaje, detalles brillantes y cierta estética de romanticismo gótico. El cuerpo, con escote Bardot y ballenas a la vista, deja los hombros al descubierto, mientras la falda larga juega con las transparencias y los bordados. La melena suelta y un collar delicado completan una elección que concentra toda la atención en las prendas.

A su lado, Beto Montenegro, vocalista de la banda venezolana Rawayana, lleva un traje negro cruzado, camisa azul clara, corbata y gafas de cristales teñidos. Pero su complemento más comentable es esa expresión de aparente ensimismamiento mientras Ana posa agarrada a su brazo. Ella tiene localizada la cámara; él, al menos en esta fotografía, parece haberse olvidado de buscarla.

La aparición llega después de que ambos se dejaran ver juntos en octubre durante la Semana de la Moda de París, donde acudieron de la mano al desfile de Louis Vuitton. Las Vegas añade ahora un nuevo posado a una relación que ha ido ganando visibilidad, después de las primeras imágenes del verano.

Madrid y Formentera fueron algunos de los escenarios de aquellos meses, con salidas, conciertos y fotografías de besos y abrazos. Después, la actriz también acompañó al músico a Londres para asistir a una actuación de Rawayana.