Ana de Armas confirma oficialmente su relación con Beto Montenegro en París

El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Ana de Armas. Tras protagonizar algunos de los romances más mediáticos de Hollywood y acaparar numerosos titulares por su vida sentimental, la actriz parece haber encontrado de nuevo la ilusión. El hombre que parece que ha conseguido conquistar su corazón es Beto Montenegro, vocalista y líder de la banda venezolana Rawayana. Después de semanas de rumores y especulaciones sobre un posible noviazgo, ambos han decidido dar un paso al frente y dejarse ver juntos en uno de los escaparates más exclusivos: la Semana de la Moda de París. Una aparición que ha confirmado que entre ellos existe algo más que una simple amistad y que marca el comienzo de una nueva etapa amorosa para la intérprete.

Tal y como se puede ver en las fotografías trascendidas, Ana y Beto llegaron al desfile de Louis Vuitton de la Semana de la Moda de París (celebrado en el patio Cour Carrée del Museo del Louvre) visiblemente sonrientes y cogidos de la mano, un gesto que enseguida acaparó las miradas de todos los presentes. Para la ocasión, la protagonista de El Internado optó por lucir un vestido negro tipo americana de la colección Crucero 2027 de la maison. Lo combinó con unas botas altas de Louis Vuitton. Por otro lado, Montenegro se decantó por un estilismo más relajado, compuesto por una chaqueta verde militar, una camiseta y unos pantalones negros. Aunque sin duda, puso el broche de oro al look con unas llamativas zapatillas fucsias.

Ana de Armas e Beto Montenegro chegando ao desfile da Louis Vuitton em Paris. https://t.co/olWPrXkcRo — Ana de Armas Brasil (@anadearmasbr) October 6, 2026

Cabe destacar que, aunque ha sido la primera vez que han acudido a un evento juntos, lo cierto es que estas fotografías no son las primeras que trascienden de ambos. Este mismo verano, las cámaras les pillaron compartiendo besos, abrazos y selfies en Formentera, el destino donde todo parece indicar que disfrutaron de unos días de descanso. A esto se suman otros muchos planes que han realizado juntos, como los paseos por la Milla de Oro de la capital o los conciertos al aire libre, como el de Rubén Blades en el festival de Noches del Botánico. Sin olvidarnos de cuando el pasado mes de septiembre, Ana viajó hasta Londres para apoyar a Beto en uno de sus conciertos, el cual disfrutó desde la cabina del DJ cantando y bailando muy animada.

Esta incipiente historia de amor llega a la vida de Ana de Armas al mismo tiempo que su agenda no para de registrar multitud de compromisos profesionales. Entre sus futuros proyectos se encuentra Reenactment, un thriller de Grant Singer junto a Benicio del Toro y Cameron Díaz, y Sweat, una película dirigida por J. Blakeson. También prepara su regreso a la televisión con la serie Bananas, que se emitirá en exclusiva en Apple TV+.