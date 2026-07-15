Ana de Armas se echa un novio de su edad y deja atrás su etapa de relaciones con ‘sugar daddies’

Ana de Armas parece haber decidido darle un giro a su historial sentimental. Después de años acaparando titulares por sus romances con algunos de los hombres más poderosos —y también más veteranos— de Hollywood, la actriz cubana habría encontrado el amor en alguien de su generación. Según las últimas informaciones, el afortunado sería Beto Montenegro, vocalista de la banda venezolana Rawayana, de 37 años. Es decir, apenas un año menor que Ana de Armas. Toda una novedad para una actriz cuya vida amorosa ha estado marcada por parejas bastante mayores que ella.

Porque si algo ha caracterizado los romances de Ana en los últimos años ha sido la diferencia de edad. Con Ben Affleck, por ejemplo, la separaban 16 años. Más recientemente, su nombre también se ha relacionado con Tom Cruise, que le saca más de un cuarto de siglo. Dos pesos pesados de Hollywood con un denominador común: bastante más experiencia… y bastantes más cumpleaños celebrados.

Ahora, si se confirma la relación con Beto Montenegro, Ana parece cerrar esa etapa de galanes maduros para apostar por alguien mucho más cercano a ella en edad. Un cambio de guion que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y que rompe con la imagen que había proyectado en los últimos tiempos.

Aunque nunca ha hablado públicamente de tener un patrón a la hora de elegir pareja, lo cierto es que el contraste resulta inevitable. De compartir titulares con algunos de los hombres más veteranos y poderosos de la industria del cine a hacerlo con un músico.

Todos los detalles del nuevo romance de Ana de Armas

La información sobre este nuevo romance ha sido adelantada por el periodista Javi Hoyos, quien asegura que Ana de Armas y Beto Montenegro llevan viéndose desde hace meses.

Según explicó, ambos habrían coincidido desde finales de mayo en distintos encuentros y también en el festival Noches del Botánico, donde, siempre según su versión, no habrían ocultado su complicidad. El periodista asegura haber recibido durante semanas mensajes de personas que los habrían visto juntos en diferentes locales, compartiendo momentos muy románticos. «Coinciden con personas muy cercanas a mí y pues, dan rienda a su pasión, a su romanticismo, y no solo ahí. También han coincidido en el Festival de Noches del Botánico, y ahí también habéis visto cómo se dejan llevar por la pasión… Besos, que confirman este romance», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)

Hoyos sostiene además que la pareja no estaría especialmente preocupada por esconder su relación y que incluso habrían intercambiado besos en público, un gesto que, a su juicio, confirmaría el romance.

Por el momento, ni Ana de Armas ni Beto Montenegro han hecho declaraciones al respecto. Mientras tanto, las imágenes y los testimonios siguen alimentando una historia que, además de sumar un nuevo capítulo sentimental para la actriz, deja un detalle llamativo: por primera vez en mucho tiempo, el protagonista de su corazón no pertenece a la generación de los grandes veteranos de Hollywood.