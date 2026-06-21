La película que consagró a Ben Affleck como director se marcha de Netflix: su final te dejará en shock

Hace mucho que el Ben Affleck director se ganó el respeto de Hollywood. La icónica estrella de los 90 ha sido Daredevil y Batman; pero hasta que no se sentó detrás de una cámara, la industria no empezó a tomarle en serio del todo, demostrando que, aparte de ser un reclamo masivo para los espectadores, el actor norteamericano era también una voz autoral prominente para los estudios. Tras llevarse la estatuilla dorada al mejor guion por El indomable Will Hunting, escrito a cuatro manos con Matt Damon, en 2013 consiguió lograr el Oscar a la mejor película por Argo. Sin embargo, ni aquella cinta ni The Town (2010) ni AIR (2023) fueron las primeras apuestas que confirmaron su talento como cineasta. En pocos días, Netflix eliminará el sorprendente filme que marcó su debut cinematográfico como narrador.

Nos referimos, cómo no, a Adiós pequeña, adiós, una de esas historias cuyo final deja de piedra a cualquiera. Con un guion que adapta la novela homónima de Dennis Lehane, autor entre otras de Mystic River y Shutter Island, Affleck logró reunir para su elenco a un buen número de caras conocidas. Puso de protagonista absoluto a su hermano, Casey Affleck, y lo rodeó de nombres como Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, Amy Ryan, Amy Madigan y Edi Gathegi.

La crítica alucinó con la ópera prima de un actor que ni siquiera había podido consagrarse académicamente como intérprete, comparándolo incluso con el salto profesional realizado en su momento por Clint Eastwood, quien tampoco había tenido nunca una legión de fans que admirasen sus actuaciones al nivel de lo que representaba su propia figura mitológica dentro del celuloide. Comparaciones aparte, Affleck consiguió dejar de lado cualquier tipo de ego, logrando firmar un thriller implacable que respira cine clásico en cada fotograma.

¿De qué trata ‘Adiós pequeña, adiós’?

La trama se centra en dos detectives privados de Boston, Patrick Kenzie (Affleck) y Angela Gennaro (Monaghan), quienes aceptan investigar la inusual desaparición de una niña de cuatro años. La inmersión en el caso destapa una red de secretos, presión policial y mediática en la que nadie parece decir la verdad.

Ryan logró una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de madre de la niña, aunque en general, todos y cada uno de los actores están perfectos en sus respectivos roles.

Alejada de cualquier tipo de artificio o de efecto vistoso, Affleck renunció a cualquier punto de vista tramposo o pagado de sí mismo, focalizándose en la narración cruda de una historia, cuya encrucijada principal no responde a arquetipos manidos. El enemigo final es un dilema moral que resonará durante días en la mente de cualquiera que la vea.

¿Cuándo se despide de Netflix?

Adiós pequeña, adiós dejará de estar disponible en Netflix a partir del próximo miércoles, día 24 de junio. Por suerte, los suscriptores de SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total) podrán seguir viéndola en el abanico de contenidos de sendas marcas de vídeo bajo demanda.