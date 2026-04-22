Fue un fracaso comercial en cines y ahora triunfa en HBO: Ben Affleck busca a su hija en un thriller laberíntico

Puede que los estrenos seriéfilos de la tercera temporada de Euphoria y la inminente miniserie de Half Man estén robando toda la atención mediática de los suscriptores de HBO Max, pero en el terreno fílmico, es el actor Ben Affleck quien domina el Top 10 viral de la plataforma. Una de sus películas más vistas estas semanas es The Way Back, un drama íntimo sobre el alcoholismo. Sin embargo, el título que queremos resaltar es la cinta que actualmente ocupa el puesto número dos en el ranking de la marca propiedad de Warner Bros. Nos referimos por supuesto al thriller Hypnotic, un fracaso comercial que únicamente logró recaudar seis millones de dólares en su estreno en el territorio estadounidense.

Dirigida por Robert Rodríguez y escrita a cuatro manos entre el realizador de Abierto hasta al amanecer y el guionista Max Borenstein (Godzilla vs. Kong), Hypnotic forma ya parte de todo ese nuevo paradigma de títulos que consiguen reponerse de un paso catastrófico por las salas. No es que el filme tuviese una partida presupuestaria de tres cifras, pero sí que le costó a Studio 8, Solstice Studios y Ingenious Media unos 65 millones, dejando un agujero de unos 57 millones de dólares sin contar lo gastado en la promoción y la publicidad.

HBO: Ben Affleck domina la plataforma

La trama se centra en el detective Danny Rourke, el cual se ve inmerso en un laberinto de mentiras y encubrimientos mientras permanece decidido a encontrar a su hija desaparecida. Paralelamente, se dan toda una serie de atracos a bancos que desafían la realidad, llevándole a un cuestionamiento general de todo y todos los que le rodean.

Así, Rourke descubre la existencia de los llamados «hipnóticos», unas personas con poderes mentales que son capaces de alterar la percepción de la realidad. Con la ayuda de una vidente, el protagonista huye de fuerzas gubernamentales con la dificultad de tener que dudar de todo lo que ve.

HBO Max no es la única plataforma que posee en su catálogo la cinta de Ben Affleck. Hypnotic está también disponible en el abanico de contenidos de Prime Video y Movistar Plus (Ficción Total). El resto del casting secundario se completa con Alice Braga (Ciudad de Dios), William Fichtner (Crash), Hala Finley (Venom: El último baile) y JD Pardo (Revolution), entre otros.

Con un concepto cargado de intriga y un ritmo acelerado, el característico estilo serie B de Rodriguez ofrece una apuesta directa al grano que lo convierte en un producto ideal y casi nativo para la experiencia dentro del mercado de vídeo bajo demanda. Los amantes de la ciencia ficción y de la bibliografía de Philip K. Dick encontrarán en Hypnotic una historia sugerente que da lo que promete: un concepto un tanto trillado, pero inevitablemente placentero a nivel creativo.

El top 10 actual de HBO Max

Durante la elaboración del presente artículo, este es el top 10 de películas más vistas en HBO Max: