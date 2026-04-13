‘Euphoria’ avanza hacia su desenlace y sólo su creador parece dispuesto a seguir: «Se acerca el final»

Desde hace escasas horas, los suscriptores de HBO Max ya pueden ver el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria: el comienzo del final de una serie que ha emocionado a toda una generación de espectadores. Con millones de fans a sus espaldas y con la aprobación de la crítica en sus dos primeras tandas de episodios, esta especie de epílogo ha tenido un desarrollo complejo, repleto de complicaciones y diferencias creativas entre su creador, Sam Levinson y la propia Zendaya. Pero ¿será este el punto y final a las aventuras existencialistas de Rue y compañía?

Por el momento, las opiniones de la prensa especializada contrastan con la validación general que hasta ahora tenía esta ficción que bebe directamente, de la idea original de la serie homónima israelita concebida en 2012. Euphoria se encarrila hacia un final cuya narración se aleja del instituto y que no parece haber despertado el interés de la crítica. La tercera temporada tendrá un total de ocho episodios y un, a priori hipotético desenlace titulado In God We Trust (En Dios confiamos) programado para emitirse el domingo 31 de mayo (en España, el lunes día 1). Con motivo de la promoción, Zendaya fue tajante en una de sus últimas entrevistas en The Drew Barrymore Show, asegurando que «Se acerca el final» para la ristra todos esos personajes que revolucionaron la pequeña pantalla en 2019, con un melodrama nihilista y descorazonador sobre el salto a la vida adulta.

La actriz que da vida a Rue tiene claro que esto supone un punto y final. No obstante, Levinson no ha querido cerrar del todo la puerta de un seguimiento que funcionaría casi como un milagro de supuestos para volver a reunir a un elenco que posee una de las agendas fílmicas más solicitadas de Hollywood.

‘Euphoria’ llega a su final

Como comentábamos, el desarrollo de la tercera temporada de Euphoria ha sido un quebradero de cabeza para HBO. La huelga de guionistas y grandes discrepancias sobre el material creado en un principio por Levinson llevaron a que todo el desarrollo se paralizase por completo, con varios rumores de cancelación por el camino. Finalmente, el punto de partida es el de un salto temporal de un lustro, con unos adolescentes ya adultos que tratan de lidiar todavía con sus traumas.

Charlando con The New York Times, a Levinson se le preguntó por si este era el final definitivo. A lo que el hijo del legendario director Barry (Rain Man) Levinson respondió lo siguiente:

«Escribo cada temporada como si fuese la última. Si me llega la inspiración y tengo una idea, hablo con HBO. Si tiene sentido, tiene sentido. Pero es un rodaje muy largo y le dedicamos muchísimo esfuerzo (…)Sólo queremos que esta temporada salga bien. Así que si esta es la última, genial. Si hay más…».

Tendremos que esperar para ver si la audiencia de la serie alcanza unos niveles como para convencer a unos agotados Levinson y Zendaya, de volver a colaborar juntos o por otra parte, de generar un spin-off de algún otro personaje que no sea la descarada y carismática protagonista.

¿Quién regresa en la tercera temporada?

Aparte de Rue, Euphoria nos mostrará el final de la mayoría de caracteres recurrentes de la serie. Jacob Elordi vuelve como Nate Jacobs, Alexa Demie vuelve a ser Maddy Perez, Maude Apatow encarna a Lexi Howard, Hunter Schafer es Jules Vaughn y Sydney Sweeney recupera su papel de Cassie.

Entre las principales novedades del casting, encontramos a las españolas Rosalía y Priscilla Delgado y a nombres llamativos como Danielle Deadwyler, Sharon Stone y Marshawn Lynch, entre otros.