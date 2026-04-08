El gesto de Zendaya y Sydney Sweeney que reaviva los rumores de enemistad entre las actrices de ‘Euphoria’

La première de la tercera temporada de Euphoria ha reavivado los rumores sobre la supuesta enemistad que enfrenta a Zendaya y Sydney Sweeney. Un gesto de las actrices de la serie en el estreno ha vuelto a poner sobre la mesa la enemistad de las intérpretes, un asunto que ha restado protagonismo al regreso de la ficción de HBO Max.

Según trascendió hace unos meses, la amistad de las actrices que surgió en 2019 se rompió a raíz de la campaña que Sydney Sweeney protagonizó para American Eagle. Al parecer, la relación con Zendaya se resquebrajó y la tensión fue a más debido a las diferencias políticas. Por ello, según publicó The Daily Mail, el calendario de promoción de Euphoria recoge eventos en las que las actrices no coinciden, a petición de la propia Zendaya.

Zendaya ha criticado públicamente, en varias ocasiones, la política de Donald Trump, mientras que Sydney Sweeney es votante republicana, ideología que se le atribuye desde meses antes de que el magnate fuera reelegido para ocupar la Casa Blanca. En las antípodas ideológicas, Zendaya habría interpretado que la postura conservadora de Sydney Sweeney atacaría la defensa de la comunidad afroamericana por la que aboga la primera.

Esto ya habría hecho surgir las primeras fricciones entre las actrices, hasta que la grieta se habría hecho irreparable con la campaña de American Eagle que decía «Sydney Sweeney tiene buenos jeans». La traducción de la frase se entendió como un juego de palabras -entre jeans y genes- que incentiva la supremacía blanca.

«Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue toda una sorpresa, y al final del día supe para qué era ese anuncio. No me afectó en absoluto. No lo vi así. Simplemente, guardé el teléfono y no mire nada. Estoy rodando Euphoria, así que grabo en jornadas de 16 horas y no acostumbro a llevar el teléfono al set», explicó Sweeney en su momento respecto a la polémica.

Ahora, el gesto de las actrices en la première de Euphoria habría reafirmado la historia. Las actrices han evitado posar juntas en todo momento en Los Ángeles, mientras que Sydney Sweeney y Maude Apatow -hermanas en la serie- sí que lo han hecho, junto al director, Sam Levinson.

Con los primeros rumores, también trascendió que Zendaya no quería compartir compromisos públicos con su ex amiga, y se negaba «incluso a estar a su lado» porque «prefiere mantener las distancias». La última aparición de las actrices ha reforzado esta información.

La tercera temporada de Euphoria se estrena este 12 de abril en HBO Max. Esta entrega llega, entre otras novedades, con la aparición de Rosalía, lejos de las polémicas que persiguen la promoción de la serie.