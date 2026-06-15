Rebeca Toribio habla como nunca sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre: «¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa?»
El nombre de Rebeca Toribio comenzó a sonar con mayor fuerza cuando salió a la luz su relación sentimental con Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores más deseados de nuestro país. Estuvieron juntos durante aproximadamente dos años, pero desde que decidieron tomar caminos por separado, lo cierto es que la influencer prefirió centrarse en su faceta empresarial, sin entrar públicamente en mayores detalles sobre lo que significó para ella estar con el intérprete. Sin embargo, a día de hoy, está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida mientras espera a su primer hijo, y tal vez por ello, ha decidido terminar con esta norma no escrita y confesar cómo vivió dicha ruptura y todo lo que supuso para ella.
«¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa? Todos pasamos por dolores del corazón. Y ojalá que mi testimonio, que es un poquito más público, sirva para acompañar a otras personas que lo están pasando en su casa igual que yo lo haya podido pasar», comenzaba a decir. Sobre la relación que tiene a día de hoy con él, Rebeca se ha limitado a señalar que «todo está muy bien» y que «cada uno está por su lado» sin ningún problema de por medio entre ellos. «Él está con sus proyectos profesionales y yo con los míos, en especial con la maternidad, que es mi proyecto principal. Y muy feliz», señalaba.
Sobre su actual situación sentimental, Rebeca aprovechó su intervención con los micrófonos de Europa Press para asegurar que «no tiene ganas de enamorarse» y que, de hecho, la maternidad es algo que refuerza su idea. «No quiero forzarme a conocer a una persona para crear una familia. Quiero crearla yo sola», aclaraba.
Su nueva vida en el campo
Al mismo tiempo que desvelaba que no tiene intención de comenzar ningún tipo de relación sentimental, Rebeca subrayaba que le había surgido la oportunidad de criar a su futuro hijo en un entorno natural y no se lo había pensado. Está completamente sumergida en la mudanza y, aunque a priori parece algo estresante, ella lo cuenta con una gran sonrisa que deja entrever la emocionante etapa que supone empezar de cero en otro lugar —aún desconocido—.
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«Supongo que cuando conocí la fe el año pasado, tuve un cambio muy grande en mi vida de prioridades. Estoy poniendo en orden todo eso. Estoy haciendo caso a mi interior, a lo que me pide el cuerpo y también a la hora de criar a mi bebé. Siento que tengo la oportunidad de hacerlo en un entorno natural y rodeado de mi familia, y es como me apetece hacerlo. Aunque conlleva pérdidas y renuncias laborales. Pero es otra etapa de mi vida. Tengo 33 años y es como quiero vivir ahora. Hay que arriesgarse», concluía.