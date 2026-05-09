La decisión que ha tomado Rebeca Toribio tras quedarse embarazada y que nadie conoce: «Me voy a vivir al campo»

Rebeca Toribio saltó a la fama tras conocerse su relación sentimental con Miguel Ángel Silvestre. Estuvieron juntos durante dos años, pero en junio de 2025 confirmaron su ruptura. Desde entonces, la joven se ha labrado su propio hueco en el universo 2.0, logrando más de 60.000 seguidores en plataformas como la de Instagram. Es desde allí donde la ya considerada influencer muestra cómo es su día a día y comparte las novedades de su faceta más privada. De hecho, recientemente, ha anunciado que está embarazada. Una noticia que le ha situado de nuevo en el centro mediático y de la que ha querido hablar en exclusiva y personalmente con COOL.

«Estoy en un momento de mucha transformación en todos los sentidos. […] Yo siempre he pensado que no iba a ser buena madre, hasta que conocí y puse a Dios en el centro de mi vida. Ahora me siento preparada para esta nueva etapa, con él en el control», comenzaba a explicar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Toribio (@reberebeca_)

Como no podía ser de otra manera, su embarazo ha generado una gran inquietud sobre su actual situación sentimental, de la cual no ha querido compartir mayores detalles, haciendo hincapié en que «se siente feliz y tranquila» rodeada de personas que la quieren bien, como su familia, sus amigas y la iglesia. Sin embargo, en cuanto a los planes que tiene en mente cuando dé a luz, la empresaria ha desvelado a este periódico que tiene intención de «irse a vivir al campo con su familia». «Que mi bebé crezca en la naturaleza… es la idea que más feliz me hace ahora mismo», comentaba.

La posibilidad de que sea madre soltera es una de las teorías más comentadas, y ante ello, Rebeca ha dejado claro que «la gente presupone mucho» y que ella no ha confirmado nada así. No obstante, ha asegurado que a lo largo de estos días, ha recibido comentarios que juzgan que esto haya podido ser así al haber confesado ser una persona creyente. «Hay que aguantar juicios y comentarios. Pero la verdad que no me afectan. No trato de agradarle a la gente, desde hace bastante tiempo», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Toribio (@reberebeca_)

En cuanto a si convertirse en madre ha sido una decisión meditada, Toribio ha confesado que hace tiempo que «dejó de intentar llevar el control de su vida» y que ahora, solo cree en los tiempos de Dios, los cuales considera perfectos. «Todo llega cuando ha de llegar», decía.

Profundizando en su fe, Rebeca ha compartido con COOL que le salvó de una depresión muy fuerte que sufrió hace unos años y que, desde entonces, su vida cambió por completo. «Siempre pensé, como empresaria y mujer independiente, que me sentiría plena cuando consiguiera todo lo que me había propuesto. Lo conseguí todo, y nunca era suficiente, era una trampa. Hasta que llegó él (Dios) y tapó todos mis vacíos […] De todas mis facetas, la identidad que ahora mismo más paz y plenitud me trae es ser hija De Dios», señalaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Toribio (@reberebeca_)

Rebeca es consciente de que su nombre se hizo más conocido a nivel público cuando salió a la luz su relación con Miguel Ángel Silvestre. Aun así, no ha tenido problema en revelar a COOL que la etiqueta de «ser ex pareja de» es algo a lo que nunca le ha dado ningún tipo de importancia. «Me da igual lo que la gente diga de mí, o por lo que me conozcan. Somos mucho más que las etiquetas que llevamos. Lo importante es qué hacemos con el altavoz que tenemos. Para qué lo usamos. Si gracias a ser la ex, alguien me puede conocer, y a través de mí escuchar una palabra de apoyo, sentirse identificada con mi historia o inspirarse… para mí ya ha valido la pena», manifestaba.

Por último, en esta entrevista, la influencer tampoco ha querido dejar a un lado su faceta de emprendedora. Es la fundadora del restaurante vegetariano Superchulo, un proyecto que no sabe como lo compaginará con su futura maternidad. Aun así, todo parece indicar que no lo desatenderá, ya que siempre será un negocio muy especial para ella. «Yo en aquel entonces sufría transtornos de la conducta alimentaria. Padecía de Bulimia nerviosa. Empecé a cocinar en mi casa, crear platos saludables fue mi salvación en aquel momento. Fue tan importante para mí, que quise compartirlo con el mundo para ayudar a otras personas. Y de ahí nació Superchulo», concluía.