Cada vez más mujeres están dejando de utilizar champú y los expertos en peluquería lo avalan: su sustituto es mejor

Cuidar el cabello es una de las rutinas de belleza más importantes para mantener una melena sana, brillante y fuerte. Durante décadas, el champú ha sido el producto estrella para limpiar el cuero cabelludo y eliminar la suciedad acumulada. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas naturales o caseras para el lavado capilar porque están dejando de utilizar champú.

Ya sea para reducir el uso de productos químicos, minimizar el impacto ambiental o adaptarse mejor a las necesidades de su cabello, entre los sustitutos del champú más populares destacan la harina de centeno, el vinagre de manzana e incluso el lavado únicamente con agua, una tendencia conocida como «water only».

Las mujeres están dejando de utilizar champú: las alternativas

Según Dagens «Este método consiste en prescindir del champú habitual y, en su lugar, dejar que el agua y las alternativas más suaves ocupen más espacio en el lavado del cabello». Sin embargo, estos métodos no son nuevos, han ganado popularidad gracias al creciente interés por el cuidado capilar natural y las rutinas de belleza más sostenibles.

Los sustitutos naturales del champú más utilizados

Lavado solo con agua

El método «water only» consiste en prescindir completamente de productos limpiadores y utilizar únicamente agua para lavar el cabello.

Quienes practican este método suelen complementar el lavado con cepillados frecuentes y masajes capilares para distribuir los aceites naturales desde la raíz hasta las puntas.

Harina de centeno

La harina de centeno es una de las alternativas más populares para lavar el cabello de forma natural. Contiene saponinas naturales, compuestos que ayudan a eliminar la suciedad y el exceso de grasa sin resultar agresivos.

Para utilizarla, suele mezclarse con agua hasta formar una pasta ligera que se aplica sobre el cuero cabelludo y se aclara posteriormente. Anne-Marie Bonneau, chef y especialista en recetas naturales, explica que en una taza, hago una pasta líquida con la harina de centeno, me la froto en el pelo y el cuero cabelludo (igual que con el champú), la enjuago muy bien.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana no suele utilizarse como limpiador principal, sino como enjuague capilar. Su popularidad se debe a su capacidad para aportar brillo y ayudar a equilibrar el pH del cuero cabelludo. Generalmente se diluye en agua antes de aplicarlo para evitar irritaciones.

Los beneficios de utilizar métodos alternativos al champú para lavar el cabello

Menor exposición a ingredientes químicos presentes en algunos productos cosméticos.

Posible reducción de la sequedad del cuero cabelludo.

Conservación de los aceites naturales del cabello.

Menor generación de residuos plásticos al reducir el consumo de envases.

Rutina de cuidado más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Posibilidad de disminuir la frecuencia de lavado en algunas personas.

Cabello con aspecto más natural y menos sobrecargado de productos.

Alternativa económica utilizando ingredientes sencillos y accesibles.

Menor riesgo de acumulación de siliconas u otros componentes cosméticos.

Adaptación a quienes prefieren rutinas de belleza minimalistas.

Los contras de usar champú convencional

Puede eliminar demasiada grasa natural. Algunos champús contienen agentes limpiadores muy potentes que pueden resecar el cuero cabelludo.

Posibilidad de irritación. Las fragancias, conservantes o ciertos ingredientes pueden provocar molestias en personas con piel sensible.

Impacto ambiental. El uso continuado de envases plásticos y determinados ingredientes puede generar una mayor huella ambiental.

Consejos antes de sustituir el champú

Conoce tu tipo de cabello

No todas las alternativas funcionan igual para todas las personas. El cabello graso, seco, fino o rizado puede reaccionar de forma diferente.

Ten paciencia durante la transición

Cuando se reduce el uso de champú, es normal experimentar un periodo de adaptación en el que el cabello parece más graso o pesado.

Utiliza ingredientes de calidad

Si optas por harina de centeno o vinagre de manzana, asegúrate de utilizar productos adecuados y frescos.

Evita mezclas agresivas

No todos los remedios caseros son seguros para el cuero cabelludo. Es importante evitar ingredientes demasiado abrasivos o irritantes.

Mantén una buena higiene de cepillos y peines

La limpieza de los accesorios capilares es fundamental para evitar la acumulación de grasa y residuos.

Observa la respuesta de tu cuero cabelludo

Si aparecen molestias, picor o irritación, conviene suspender el método y consultar con un especialista.

Consulta con un dermatólogo si tienes problemas capilares

Las personas con dermatitis, psoriasis u otras afecciones del cuero cabelludo deberían buscar asesoramiento profesional antes de realizar cambios importantes en su rutina.

Siempre es mejor consultar con el médico antes de usar productos alternativos. Incluso hay champús que pueden contener ingredientes nada saludables para determinados cabellos, como los que llevan afecciones dichos anteriormente.