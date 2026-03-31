Nuevo tráiler de la tercera temporada de ‘Euphoria’: «Al final todos le rendimos cuentas a Dios»

Ya no queda nada para que HBO Max de comienzo a la tercera temporada de Euphoria. La serie creada en 2019 ha tenido muchos problemas para el desarrollo de su seguimiento. Huelgas de guionistas, desacuerdos entre Zendaya y el showrunner, Sam Levinson y, el siempre complejo ejercicio de reunir a un reparto que hoy representa la cara visible de toda una generación de jóvenes estrellas interpretativas. Visto el acercamiento del estreno, desde la plataforma acaban de lanzar el tráiler donde con un breve vistazo, vemos qué ha sido de Rue y compañía dentro de un avance promocional que pone el foco en el sino de dichos personajes y en el trasfondo de la fe.

La vida fuera del instituto es más complicada. Eso lo sabemos todos, pero este elenco coral lo va a seguir descubriendo a través de excesos, oscuridad y un incremento del tono thriller. Con un salto temporal de cinco años, el salto a la adultez de nuestros protagonistas no va a estar exento de esa intensidad dramática. Una marca insignia de la historia, cuya esencia volverá a caer sobre los hombros de Zendaya. El rol de la dos veces ganadora del Emmy sigue luchando por mantenerse alejada de las drogas, aunque todo se va al traste cuando Laurie, la camella de la segunda temporada, regrese para reclamarle los 10.000 dólares que le debe. En ese lustro de tiempo han pasado muchas cosas. Entre ellas, el matrimonio de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) o el salto a Hollywood de Lexi (Maude Apatow) como guionista. Maddy Pérez (Alexa Demie) trabaja en una agencia de cazatalentos y Jules (Hunter Schafer) es modelo. Entre las novedades más relevantes del casting destacan Marshawn Lynch, Sharon Stone, y las españolas, Priscilla Delgado y la cantante, Rosalía.

La mayo parte de los personajes y sus actores vuelven en esta tercera temporada de Euphoria. No obstante, tendremos ausencias notables como la de Kat Hernández (Barbie Ferreira) por diferencias creativas con Levinson o la de Gia (Storm Reid). La hermana de Rue no aparecerá en este desenlace que parece funcionar como una especie de epílogo, donde desgraciadamente tampoco podremos ver a Fezco, debido al fallecimiento de su actor, Angus Cloud, en 2023.

Nuevo tráiler de la tercera temporada de ‘Euphoria’

¿Hemos ido esta vez demasiado lejos? La temporada 3 de #Euphoria se estrena el 13 de abril en HBO Max. pic.twitter.com/2HHGDfcCJn — HBO Max España (@StreamMaxES) March 30, 2026

A través del ritmo vertiginoso al que ya estamos acostumbrados, el tráiler de la tercera temporada de Euphoria nos presenta a Rue que está en una situación fatal. La policía la está interrogando y a través de flashbacks descubrimos cómo ha hecho de mula, ingiriendo unos globos de droga. La presencia de Lexi en las bambalinas del negocio audiovisual seguro que le tiene reservada más de una crítica a la industria. Aunque el material se vuelve especialmente crudo cuando brevemente, vemos la presencia de una sierra eléctrica preparada para partir huesos y una bañera ensangrentada.

Tras un breve vistazo a la coralidad de caracteres de la serie, la voz de Rue sentencia el avance con una frase que aviva la presencia de una fe que de alguna forma, ya estaba presente en las dos anteriores temporadas: «Al final no importa quién seas ni lo que quieras, todos le rendimos cuentas a Dios».

¿Cuándo se estrena? ¿cuántos capítulos tendrá?

La tercera temporada de Euphoria tendrá ocho episodios y HBO emitirá un capítulo semanal desde su estreno, el próximo 13 de abril.