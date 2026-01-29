Sydney Sweeney se pasa al anime: la actriz podría protagonizar el live-action de ‘Gundam’

Sydney Sweeney quiera abarcar todo tipo de producciones y, si actualmente triunfa con la adaptación literaria de La asistenta, ahora según fuentes norteamericanas la dos veces nominada al Emmy podría implicarse también en el proyecto de acción real de Gundam. El anime surgido a principios de los 80 estaría intentando de la mano de Legendary, cerrar el fichaje de la estrella para que junto a Noah Centineo (Warfare), este live-action se convierta automáticamente, en uno de los blockbusters más esperados del 2027.

Por lo que sabemos, la producción lleva desarrollándose desde el 2018. Teniendo en la silla de director a Jim Mickle, responsable de la fantástica Frío en julio y creador de la ficción seriada Sweet Tooth: El niño ciervo. En la parte ejecutiva y distribución encontramos a Netflix, marcando así una hipotética colaboración entre la actriz de Euphoria y el terminal, tras Todo es una mierda y la cinta, Fauces de la noche. Pero este no es a priori, un encargo más para salir del paso como fueron las versiones fílmicas de Death note o la irrisoria serie de Cowboy Bepop. Desde los medios estadounidenses apuntan a que la apuesta no será un recital cargado de excesos de CGI (imágenes generadas por ordenadro) sin sentido. Sino que Mickle, quien firma además el guion, buscará crear un atmósfera que recree las tensiones políticas en clave de thriller del anime original.

Sydney Sweeney podría protagonizar ‘Gundam’

Cumplido ya su 45º aniversario, la marca de Bandai Namco busca expandir y reforzar la propiedad intelectual con toda una serie de tratamientos transmedia. Desde juguetes a series, pasando por videojuegos. La materialización de Sydney Sweeney en la película de acción real de Gundam supondría un impulso económico que funcionaría como el broche de oro a la actualización mediática e internacional de la IP.

Más allá de las adaptaciones cinematográficas relacionadas con el mundo de las novelas superventas, Sweeney sabe de sobra lo que significa participar en una franquicia. En 2017 formó parte del elenco secundario de El cuento de la criada y en 2024, Sony la contrató para aparecer en el infame spin-off, Madame Web. Del mismo modo, su compañero Centineo saltó a la fama gracias a otros título del mundo superheroico como Black Adam y este año, protagonizará el nuevo reinicio cinematográfico de la popular saga de videojuegos, Street Fighter. De desarrollarse todo con normalidad, el mismo 2027 Centineo protagonizará la precuela (todavía sin título) de Rambo.

Gundam es una serie que retrata enfrentamientos militares inteplanetarios con unos robots gigantescos denominados Mobile Suits, cuyos pilotos son adolescentes.

¿Se estrenará en cines?

Netflix todavía no ha anunciado el proyecto de forma oficial y por tanto no conocemos si con este largometraje de acción real llegará a las salas. Lo normal, dada la inversión todavía no revelada y la supuesta presencia de Sweeney, sería al menos un estreno limitado en Estados Unidos.

La compañía ha sido la primera en dar con la tecla al materializar con éxito la serie anime de One Piece al campo del live-action, así que los fans de Gundam pueden estar tranquilos, dado que la apuesta será una producto de acción cuyo presupuesto no bajará de los 100 millones de dólares.