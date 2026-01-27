Si te gustó ‘La asistenta’ y eres fan de Sydney Sweeney prepárate para lo que va a llegar: es una adaptación de un libro de 1913

Tras varios fracasos estrepitosos en la taquilla, Sydney Sweeney ha recuperado su estatus de estrella gracias a La asistenta. La adaptación de la novela superventas de Freida McFadden ha recaudado casi 300 millones de dólares en todo el mundo y ahora, la actriz de Euphoria liderará otro proyecto del terreno de la literatura. Aunque esta vez, lo hará con un libro publicado a inicios del siglo XX: Las costumbres del país.

Sweeney ha encontrado en la versión del primer material de McFadden, un respiro tranquilizador. Entre otras cosas, porque más allá de su brillo en HBO con la ficción de Sam Levinson y en la primera temporada de The White Lotus, la intérprete había entrado en una debacle comercial nociva para con el patio de butacas. Madame Web fue un batacazo en la cartelera, Edén fue condenada al ostracismo por parte de las salas y Christy falló tanto en el box office como en su intento de conseguir cierto reconocimiento a nivel de premios por parte de la industria. Sin embargo y abrazando de lleno la ligereza narrativa de la saga producida por Lionsgate, Sweeney ha conseguido obtener otra vez ese crédito del público que consiguió en la comedia romántica Cualquiera menos tú y en la cinta de terror, Immaculate. Pero ¿de qué trata Las costumbres del país? ¿cuándo llegará a los cines?

Sweeney sigue con su idilio literario tras ‘La asistenta’

Publicada por Edith Wharton en 1913, Las costumbres del país se centra en la figura de Undine Spragg, una joven del Medio Oeste norteamericano que se muda junto a su familia a Nueva York para escalar en la pirámide social. Así, bajo un narcisismo extremo, comienza a trazar matrimonios estratégicos escalando posiciones entre la vieja aristocracia de la gran manzana del siglo XX.

Por lo que sabemos, la nominada a dos premios Emmy encarnará a Spragg, mientras que la directora Josie Rourke (María, reina de Escocia) se sentará tras las cámaras de un proyecto que estará produciro por StudioCanal y Rabbit’s Foot Films. La realizadora explicaba así el motivo de la elección de la actriz protagonista:

«El personaje de Edith Wharton ha fascinado, seducido y enfurecido a generaciones de lectores. Mientras escribía esta adaptación, Sydney vivía en mi mente como esta figura icónica. Es como si Wharton hubiese escrito el papel para ella hace más de un siglo», relataba Rourke en el comunicado.

La noticia de la adaptación llega tras la cancelación de un proyecto que también iba a versionar el trabajo de Wharton en un formato serial para Apple TV bajo la dirección de Sofía Coppola.

Los próximos trabajos de Sweeney

Mucho antes de poder verla en Las costumbres del país, a la intérprete podremos verla regresar a su papel de Cassie en la tercera temporada de Euphoria, programada para llegar a HBO Max el 13 de abril. En 2027 tiene previsto protagonizar Scandalous, la opera prima como director de Colman Domingo. En su agenda, todavía sin fecha oficial, Sweeney volverá a interpretar a la protagonista de La asistenta en la secuela, la cual adapta directamente El secreto de la asistenta, la segunda novela de la exitosa trilogía de McFadden.