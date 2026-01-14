Primer tráiler de la tercera temporada de ‘Euphoria’: Rue sigue metiéndose en problemas fuera del instituto

El tráiler de la tercera temporada de Euphoria ha causado, precisamente, la sensación que asegura la definición del anglicismo homónimo: un entusiasmo intenso. La cosa no es para menos, pues durante mucho tiempo, la palabra «cancelación» sondeo los despachos de HBO y A24. Estrenada en 2019, este remake de la ficción israelí creada por Ron Leshem, tendrá en este regreso una especie de epílogo prolongado en el que los personajes cambiarán los pasillos del instituto y las fiestas adolescentes por una vida adulta en la que ya no se dan segundas oportunidades. Aunque en realidad, lo que los fans quieren saber es cómo le van las cosas a Rue fuera del instituto.

La anterior temporada, en cierta medida, ya se sentía como un punto y aparte conclusivo en el melodrama confeccionado por Sam Levinson. Aquella ronda de episodios elevó todavía más si cabe la espectacularidad, el apartado musical y los estados emocionales de unos jóvenes totalmente desbordados por una realidad que no pueden sorportar. Levinson vuelve a ejercer como showrunner en un arco narrativo que volverá a tener 8 episodios. Presumiblemente se trata de la despedida de la serie y, si sus integrantes no fueran ya estrellas absolutas del celuloide, podríamos pensar en una continuación posterior. No obstante, el punto y final parece muy real. Sobre todo por la gran carga de violencia que atesora el primer material promocional.

El tráiler de la tercera temporada de ‘Euphoria’

El adelanto, compartido hace escasas horas por HBO Max, nos avisa del salto temporal. Ha pasado un lustro desde la segunda temporada y por fin, parece que Rue ha encontrado la paz y refugio en un trabajo estable y en la fe. Pero el pasado siempre se cobra sus deudas y recordemos que en la temporada anterior, el personaje de Zendaya perdió un cargamento de droga de Laurie (Martha Kelly), una narcotraficante local. Por eso, no nos extraña cuando aparece de la nada reclamándole el dinero a la protagonista.

Por otra parte, ese no será el único de los problemas de Rue. El tráiler ofrece toda una serie de secuencias cargadas de tensión y en acción, en una escalada criminal que promete hacernos contener la respiración. El breve vistazo nos presenta el matrimonio formado por Nate (Jacob Elordi), quien ahora posee el trabajo de su padre y Cassie ( Sidney Sweeney), la cual posee un perfil en una página para adultos tipo OnlyFans.

Un casting adulto

La Euphoria de Leshem jugaba con la puesta en escena para filmar siempre la contrapartida adulta en un fuera de campo, donde nunca se llegaba a ver sus rostros. Enfatizando así en la soledad y aislamiento de unos protagonistas que viven en «su mundo». La versión de Levinson no replicaba esa fórmula y de hecho, hizo hincapié en secundarios adultos que interpretaban a los padres de los adolescentes. Ahí están las aplaudidas interpretaciones de Eric Dane como padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi) y Nika Williams y Alanna Ubach como las madres de Rue y Cassie (Sweeney) y Lexi (Maude Apatow), respectivamente.

Sydney Sweeney as Cassie in ‘EUPHORIA’ Season 3 She will be an OnlyFans model this season. pic.twitter.com/IbPBumdejK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 14, 2026

Sin embargo, que el colegio ya no sea el punto de encuentro de los personajes lleva a la necesidad de reconfigurar un casting que tendrá que estar repleto de estrellas invitadas de un rango de edad bastante más elevado. Entre las más destacadas, la tercera temporada de Euphoria nos brindará la presencia de actores de sobra conocidos, como Marshawn Lynch, Sharon Stone, Eli Roth, Natasha Lyonne y Rebecca Pidgeon.

Además, el reparto contará con la presencia española de la actriz Priscilla Delgado (Los protegidos) y con la aparición estelar de la cantante Rosalía.

¿Cuándo se estrena?

La tercera temporada de Euphoria llegará al catálogo de HBO Max el próximo 13 de abril.