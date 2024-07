Esta polémica serie tiene la culpa del enfado de Zendaya con el creador de ‘Euphoria’

Los fans de Euphoria recibieron hace poco, la gran noticia que confirmaba el desarrollo de su tercera temporada. Pero esta, no ha estado exenta de problemas en su desarrollo. Guiones desechados, un reparto lleno de estrellas con complicadas agendas y alguna que otra polémica salida consiguieron sembrar toda una serie de dudas desde el propio final de la última ronda de capítulos, emitidos por HBO Max a principios de febrero de 2022. Con su final abierto y oficialmente renovada para una continuación, todo parecía indicar que su creador Sam Levinson se centraría en ofrecer una nueva aproximación a esta deprimida y desubicada generación Z. Sin embargo, el showrunner prefirió desarrollar una nueva ficción antes que la tercera temporada del producto firmado por A24. Ahora, según informan varios medios norteamericanos, esto podría haber tensado la relación de la protagonista Zendaya con el propio Levinson.

La serie en cuestión fue The Idol. Un producto coreado entre Levinson, Reza Fahim y el cantante The Weeknd, quien además coprotagonizaba la historia junto a Lily-Rose Depp. Las pretensiones sobre este drama erótico que abordaba el oscuro mundo de la música y la fama eran máximas, viendo en ella a un futuro nuevo fenómeno de éxito a la altura de Euphoria. Desgraciadamente, el proyecto de la miniserie terminó siendo una debacle, consiguiendo una unanimidad de opinión peyorativa por parte de la crítica internacional y también, el rechazo de un público muy descontento con el resultado final de lo que prometía ser una de las series del 2023. La jugada no le pudo salir peor al escritor y director norteamericano, sobre todo teniendo en cuenta que venía de firmar uno de los productos televisivos más estimulantes de la última década y de dirigir un valorado drama intimista titulado Malcolm & Marie, con la propia Zendaya y John David Washington como protagonistas.

El supuesto enfado de Zendaya

Los continuos retrasos en el desarrollo de la tercera temporada de Euphoria no han hecho por otra lado, que Zendaya pierda el tiempo en su carrera. De hecho, el 2024 de la ex estrella de Disney ha sido magnífico. Primero lideró junto a Timothée Chalamet la espectacular Dune: Parte dos. Un hito cinematográfico que seguramente tenga una gran presencia en la próxima edición de los Oscar. Después, hace algunos meses estrenó Rivales. La crítica se rindió a su talento en este drama tenístico lleno de erotismo y muchos hablan ya de una más que probable nominación en la alfombra roja.

Pero es cierto que la actriz siempre ha querido recupera con premura al personaje de Rue. Un rol con el que ha obtenido dos premios Emmy y que en definitiva, la sacó de la visión aniñada con la que creció artísticamente a través de la Casa del Ratón. En 2026, Zendaya volverá al desierto con Dune: Mesías, pero antes de esto la intérprete quiere estrenar la tercera temporada de Euphoria en 2025.

La información del distanciamiento de Zendaya con Levison nace de un reciente artículo publicado en THR. Un texto en el que se recoge la información de una fuente anónima que asegura que las acusaciones de un ambiente laboral tóxico en la producción de The Idol afectaron a la actriz. Una impecable imagen pública que se estaría viendo influenciada por la opinión de unos fans que la instaban a distanciarse del showrunner. La noticia recogida por el medio norteamericano habla de una supuesta reunión de Zendaya con los ejecutivos de HBO Casey Bloys y Francesca Orsi. En ella, la protagonista habría pedido explicaciones al sello sobre por qué se le estaba dando tanta libertad a Levison con The Idol cuando la continuación de Euphoria necesitaba mucho trabajo.

Los desacuerdos con la tercera temporada

Más allá de ser una solución, la reunión con Bloys y Orsi únicamente avivó los problemas entre la estrella y el showrunner. Especialmente, después de la negativa de Zendaya en que Ashley Levinson, esposa del guionista, fuese la única productora ejecutiva de la tercera temporada. A pesar de formar un equipo inquebrantable en las dos primeras temporadas, la dupla creativa supuestamente no camina en la misma dirección narrativa para el regreso de este coming of age lleno de conflictos amorosos tóxicos y drogas. Por un lado, Levinson propuso que la protagonista fuese una detective privado, algo que HBO habría vetado. Por otro y según Variety, Zednaya quiere que Rue sea una madre sustituta completamente sobria. Lo único que sabemos con seguridad es que se dará un salto temporal con respecto a lo último que pudimos conocer de los personajes.

La tercera temporada de Euphoria comenzará a filmarse en enero de 2025.