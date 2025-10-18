La tercera temporada de ‘Euphoria’ ya no será una serie adolescente y sus nuevos fichajes lo demuestran

Hace tiempo que sabemos que la tercera temporada de Euphoria huirá de los institutos. Entre otras cosas, porque los adolescentes protagonistas ya estaban terminando el instituto en sus dos temporadas publicadas y porque en definitiva, el desenlace de la ficción creada por Sam Levinson precisa de un punto y aparte que introduzca a estos teenagers disfuncionales en el mundo adulto. Pero si hay algo que ejemplifica a la perfección esta decisión es la ristra de fichajes actorales filtrados por los medios estadounidenses en las últimas horas. El desenlace de este drama existencial generacional es algo que ninguna estrella de la industria parece querer perderse, aunque todavía no tenemos una fecha fijada para el regreso de la serie protagonizada por Zendaya.

La vuelta de la propiedad intelectual nacida de la mente de Levinson no ha estado exenta de polémica. Barbie Ferreira abandonó el show por la pérdida de protagonismo de su personaje en la segunda temporada y tras varios meses de desarrollo, la propia Zendaya tumbó la idea inicial de Levinson en lo que iba a ser una tercera temporada de Euphoria con Rue embarazada mientras investigaba un crimen. A la estrella californiana tampoco le gustó demasiado la idea de que HBO le permitiese a Levinson crear The Idol antes del nuevo capítulo de Rue y compañía.

Sin embargo, ahora todo parece que va como la seda, con la propia actriz encargándose de dirigir uno de los episodios, el regreso de la mayoría del reparto y la incorporación tan estimulante de perfiles como el de la cantante española, Rosalía. Pero ¿quiénes son los nuevos rostros adultos que elevarán considerablemente la edad media del casting?

Tercera temporada de ‘Euphoria’: nuevos fichajes

Según informan desde el otro lado del charco, la tercera temporada de Euphoria tendrá toda una sorprendente variedad de nuevos miembros al elenco: Bella Podaras (Barry), Bill Bodner, Cailyn Rice, Collen Camp, Danielle Deadwyler (Equipaje de mano), Eli Roth (Malditos bastardos), Gideon Adlon (The Society), Hemky Madera (La la land), Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson (Ozark), Matthew Willig, Rebecca Pidgeon (Red), Sam Trammell, Trisha Paytas y la estrella de Poker face, Natasha Lyonne.

Pero es que a esta lista anunciada por Deadline hay que tener en cuenta, que meses atrás ya se había anunciado el fichaje de Sharon Stone, la española Priscilla Delgado (Los protegidos), Marshawn Lynch (El club de las luchadoras) y Toby Walace (Bikeriders). Con un casting tan abultado, se entiende que la mayoría de estos nombres responderán a cameos y papeles menores, siempre y cuando ninguno de los personajes principales terminen perdiendo cierto protagonismo.

Aparte de la ineludible presencia de Zendaya, la tercera temporada de Euphoria traerá de vuelta al casting original de Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Colman Domingo.

¿De qué tratará ‘Euphoria 3’?

Según le contaba Levinson a Elle el año pasado, la tercera temporada de Euphoria tendrá un estilo de cine negro, centrado en una Rue que explorará lo que significa ser «una persona con principios en un mundo corrupto». El salto temporal desde la segunda temporada será de cinco años y todavía sigue rodándose en Los Ángeles. Tendrá ocho episodios y aterrizará en HBO Max en algún momento de 2026.