Barbie Ferreira y su nueva vida tras ‘Euphoria’: protagonizará ‘House of Spoils’ junto a Ariana DeBose

Parece que de momento, a Barbie Ferreira no le va a pasar factura haber abandonado Euphoria. La actriz se dio a conocer en la popular serie de HBO, pero descontenta con el poco protagonismo hacia el que ha derivado su personaje de Kat Henandez, decidió salir del show creado por Sam Levinson y no estará en la tercera temporada. No obstante, los espectadores podrán seguir disfrutando del talento de Ferreira en el futuro, gracias a títulos como House of Spoils.

La película marca una colaboración importante entre el sello de terror Blumhouse y Amazon Prime Video y juntará a Ferreira con la ganadora del Oscar Ariana DeBose, la actriz que interpretó a Anita en la West Side Story de Steven Spielberg. Desde la empresa fundada por Jeff Bezos, la directora de películas de la compañía Julie Rapaport, mostró su alegría en su momento al poder contar con DeBose: “Combinar su emocionante guion con el increíble talento de Ariana es un sueño hecho realidad, y no podríamos estar más emocionados de llevar esta historia a la pantalla y a nuestros clientes de todo el mundo”. La producción de House of spoils está programada para comenzar el próximo otoño, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno en Prime Video.

Aparte de Euphoria, Barbie Ferreira ya ha participado en otras producciones relevantes como Unpregnant y el último trabajo de Jordan Peele, Nop. DeBose, antes de su estatuilla estuvo en Hamilton y ha aparecido en la última temporada de Westworld. En el futuro se apuntará a la moda de los superhéroes interpretando a Calypso en el spin-off de Kraven el cazador que será protagonizado por Aaron Taylor-Johnson.

La sinopsis de House of Spoils sigue a una chef a la que interpreta DeBose, la cual acaba de abrir su primer restaurante. Este está ubicado en una finca remota y, mientras intenta administrar el nuevo negocio, debe lidiar con las deudas y con el espíritu del antiguo dueño del lugar, quien amenaza con sabotearla. Dirigida por Bridget Savage Cole y Danielle Krudy (Derribad al hombre), se trata de una de las propuestas más relevantes de Amazon para el 2023, teniendo en cuenta los nombres que ocupan el elenco. Los productores Chris McCumber y Jeremy Gold de Blumhouse Television se mostraron emocionados de contar con el talento de sus implicados: “Estamos emocionados de ver la energía fresca audaz y enérgica de Ariana que le valió un Oscar en un papel que es completamente diferente, además de contar con el talentoso equipo de filmación de Bridget y Danielle, el talento delante y detrás de la cámara es excepcional”.