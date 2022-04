La CinemaCon celebrada en Los Ángeles está suponiendo un auténtico vergel de noticias para los cinéfilos. Por un lado se ha revelado el título definitivo que tendrá la última película de David O. Russell, pero también se ha hecho lo mismo con Avatar 2 o, mejor dicho, Avatar: El sentido del agua. Los nombres han cobrado una relevancia circunstancial en el evento, pues Jordan Peele no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar justamente de Nope, el título de su última película.

Peele habló de su próxima cinta de terror, revelando algunos de los datos de la que es seguramente la historia más misteriosa programada para este año. El tráiler mostrado por Universal Pictures a principios de año, establecía una premisa bastante cautivadora. James y Jill Haywood (Daniel Kaluuya y Keke Palmer) dirigen el único rancho de caballos en propiedad de nos negros, mientras intentan promocionar en Hollywood la historia de su tatarabuelo, el hombre que representa la icónica imagen del hombre montado a caballo que se utilizó para el estudio primitivo de lo que hoy en día conocemos como cine. Pero de repente sucede algo que hace que todos los personajes tengan que mirar al cielo. Gente flotando y un caballo volando por el aire como imagen del cartel final han desconcertado al público, algo que al director parece fascinarle y que ya hizo con otros títulos como Nosotros. Jordan Peele ha pasado los último años combinando sus proyectos con la producción de series de éxito como Hunters, The Twilight Zone, Territorio Lovecraft y The last original gangster. En el terreno fílmico hace poco tambien asumió el rol de productor en Candyman, el reboot dirigido por Nia DaCosta, directora que se encargará de llevar a la gran pantalla Capitana Marvel 2.

Para el director de Déjame salir, Nope es el resultado de asustarse en compañía y según el mismo explica, le encanta que la audiencia tengan una reacción ruidosa, tanto cuando se encoge por el miedo como por la risa. Eso explica en cierta forma el título de la cinta: “Me gustan los títulos que están en sintonía con cómo se siente el público y reflexionan sobre lo que están pensando y sintiendo en la sala” señalaba el Peele, quien quiere que la audiencia termine diciendo Nope (No) a lo que ve.

Nope se estrenará en los cines el próximo 22 de julio.